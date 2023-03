Den Haag macht mit

Michael Kooren/REUTERS »Sehr spezifische Technologien im Halbleiterproduktionszyklus« (ASML-Fabrik in Veldhoven)

Die Hightechbranche reißt sich um die Maschinen des niederländischen Herstellers ASML zur Herstellung von Mikrochips. Der Export unterliegt einer strengen Kontrolle. Ab dem Sommer darf das Unternehmen aus Veldhoven nun auch keine älteren Modelle mehr nach China verkaufen, teilte die Regierung in Den Haag dem Parlament am Mittwoch offiziell mit. Beijing reagierte verärgert.

Elisabeth Schreinemacher, Ministerin für Außenhandel, beschied den Parlamentsabgeordneten am Mittwoch schriftlich, das Exportverbot sei für die »(inter-)nationale Sicherheit« notwendig. Es betreffe »sehr spezifische Technologien im Halbleiterproduktionszyklus«, bei denen das Land »eine einzigartige und führende Position« einnehme, wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt NOS zitierte. Jeder Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung werde fortan einzeln geprüft. »Diese Maßnahme zielt auf die militärische Weiterentwicklung Chinas ab, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz«, sagte Bram Nauta, Professor für Chipdesign an der Universität Twente in Enschede, in der Zeitung De Volkskrant vom Donnerstag.

China reagierte beinahe ungehalten. »Wir sind entschieden gegen die niederländische Entscheidung, den normalen Wirtschaftsverkehr zwischen chinesischen und niederländischen Unternehmen einzuschränken, und haben bei den Niederlanden Protest eingelegt«, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Donnerstag laut NOS. »Natürlich wird China alle Maßnahmen ergreifen, um seine legitimen Rechte und Interessen zu schützen.« Welche das sein könnten, ließ sie unbeantwortet.

»Einige Länder« hätten die Handelsbeziehungen mit China in den vergangenen Jahren »politisiert und instrumentalisiert« und andere Staaten gezwungen, »Exportbeschränkungen gegenüber China einzuführen«, so Mao. Sie nannte weder Ross noch Reiter, aber es besteht kein Zweifel, dass die USA als oberster Herrenreiter gemeint waren. Mao Ning warnte vor »schwerwiegenden Folgen« für die globalen industriellen Lieferketten und die Entwicklung der Weltwirtschaft. »Wir hoffen, dass die Niederlande an einer objektiven und fairen Position zum Schutz ihrer eigenen Interessen festhalten und den Missbrauch von Exportkontrollmaßnahmen durch bestimmte Länder nicht verfolgen werden«, so Mao dem Financieele Dagblad vom Donnerstag zufolge.

Tatsächlich übt Washington in dieser Sache seit geraumer Zeit Druck auf die Niederlande aus. Auch beim Besuch des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in den USA im Januar ging es laut NOS um die Chipmaschinen aus Veldhoven. Ende Januar sickerte durch, die USA, Japan und die Niederlande hätten sich auf eine Exportbeschränkung geeinigt.

Die USA befürchten angeblich, China könnte mit den Chips aus den ASML-Maschinen hochintelligente Drohnen ausstatten. Es dürfte Washington aber vor allem darum gehen, China wirtschaftlich zu schwächen. Die Chips sind in erster Linie für alle Arten von elektronischen Geräten wichtig, von Mobiltelefonen bis zu Computern. Die Maschinen aus Veldhoven können Chips kleiner, leistungsstärker und deutlich schneller herstellen als alle anderen auf dem Markt. Sie nicht zu bekommen dürfte China zurückwerfen.

Zumindest vorübergehend. Die Regierung in Beijing will die Entwicklung hochintelligenter Technologie in Zukunft ohnehin selbst in die Hand nehmen und dafür alle im Land verfügbaren Kräfte vereinen. »Angesichts externer Eindämmung und Unterdrückung muss China sein Führungs- und Regierungssystem in Wissenschaft und Technologie optimieren«, zitierte die Volkskrant den Generalsekretär des Staatsrats, Xiao Jie.

Außenhandelsministerin Schreinemacher habe erfolglos versucht, in der EU Rückendeckung für die Entscheidung zu erhalten, so das Financieele Dagblad. »Weil andere EU-Staaten die Restriktionen vorerst nicht übernehmen, laufen die Niederlande Gefahr, im Konfliktfall mit China allein gelassen zu werden«, kommentierte die Wirtschaftszeitung.

ASLM erwartet »keine wesentlichen Auswirkungen (…) auf unseren Finanzausblick, den wir für 2023 veröffentlicht haben, oder auf unsere angekündigten längerfristigen Szenarien«, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Die Auftragsbücher sind auch ohne das China-Geschäft mehr als gut gefüllt. Die Liste der Interessierten ist lang. Die Wartezeit beträgt mehrere Jahre. Begeistert ist CEO Peter Wennink aber nicht von der Beschränkung, jedenfalls erklärte er im Januar gegenüber NOS: »Wir wollen alle Kunden bedienen, das ist unsere Rolle.«