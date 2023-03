Gewalt ohne Ende

IMAGO/ZUMA Wire Das von Raketen zerstörte Haus in Dschenin am Dienstag

Die Gewalt im besetzten Westjordanland nimmt kein Ende. Am Dienstag drangen israelische Spezialeinheiten abermals in das Flüchtlingslager der Stadt Dschenin ein. Bei der Razzia wurden sechs Palästinenser getötet, fast 50 wurden verletzt, mindestens drei von ihnen befanden sich am Mittwoch noch in kritischem Zustand. Das meldete das palästinensische Gesundheitsministerium. Ein Generalstreik legte die Westbank am Mittwoch lahm. Bereits am Dienstag abend waren Tausende einem Demoaufruf der militanten bewaffneten Gruppe »Höhle des Löwen« gefolgt.

Bei der Razzia hatte Israel gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber, Scharfschützen, Drohnen und Bulldozer aufgefahren. Die Soldaten belagerten ein Haus, in dem sich anscheinend Abdelfatah Charusha befand, der für das Attentat auf zwei jüdische Siedler am 26. Februar in der Kleinstadt Huwara auf der Westbank verantwortlich gemacht wird. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, die Armee habe das Haus, in dem Charusha sich mit anderen Kämpfern aufhielt, mit Raketen beschossen. Der 49jährige wurde bei dem Angriff getötet. Ein Sprecher der israelischen Polizei gab laut AP bekannt, dass bei dem Einsatz auch zwei Soldaten verwundet wurden. Gleichzeitig verhaftete die Armee in Nablus zwei Söhne von Charusha, die ihm bei dem Attentat geholfen haben sollen.

Die Armee nahm offenbar auch Rettungskräfte unter Beschuss. Aufnahmen, die von Sanitätern des Roten Halbmonds im Internet verbreitet wurden, zeigen einen Krankenwagen mit Einschusslöchern, berichtete der britische Guardian am Dienstag. Zeugen erzählten, Ärzte seien daran gehindert worden, die Verletzten zu erreichen. Der Reporter Anas Huwaisha sagte gegenüber der britischen Nachrichtenseite Middle East Eye, er sei ebenfalls von Soldaten beschossen worden. Er habe unverletzt fliehen können. Rücksichtslose Angriffe auf Journalisten und Mediziner sind bei israelischen Razzien inzwischen die Regel.

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Shihab teilte die radikal-islamische Hamas am Dienstag mit, Charusha sei ein Mitglied ihres militärischen Arms, den Al-Kassam-Brigaden, gewesen. Er habe neun Jahre in israelischer Haft verbracht und sei am 13. Dezember entlassen worden. Dem Sprecher zufolge waren auch weitere Kämpfer der Kassam-Brigaden an dem rund drei Stunden dauernden Gefecht in Dschenin beteiligt. Möglicherweise gehörten die Hamas-Kämpfer darüber hinaus der militanten »Dschenin-Brigade« an, die erst seit September 2021 in der Stadt aktiv ist. Sie soll aus Angehörigen ideologisch sehr unterschiedlicher palästinensischer Organisationen bestehen. Die »Dschenin-Brigade« erklärte AP zufolge am Dienstag, sie habe die israelischen Soldaten während der Razzia mit Sprengkörpern angegriffen und zwei Drohnen abgeschossen. Die marxistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) bekräftigte laut Shihab, der Widerstand in Dschenin werde »niemals gebrochen und der Treibstoff sein, um die umfassende Intifada gegen die Besatzung zu entfachen«.

Nabil Abu Rudeineh, der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, bezeichnete den Einsatz von Raketen als Akt eines »umfassenden Krieges«, meldete die amtliche Nachrichtenagentur WAFA am Dienstag. Der palästinensische Premierminister Mohammed Schtaja bekräftigte, das palästinensische Volk habe das Recht, seinen Kampf gegen die Besatzung fortzuführen, seine Freiheit zu erlangen und einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu errichten.

Nachdem vergangene Woche rund 400 jüdische Siedler aus einer nahe gelegenen, völkerrechtswidrig errichteten Siedlung in Reaktion auf den Anschlag brandschatzend durch Huwara gezogen waren, hatte es Montag abend abermals Ausschreitungen gegeben. Aus Anlass des Purim-Festes zelebrierten radikale Siedler in Huwara religiöse Rituale und tanzten zusammen mit israelischen Soldaten provokant auf der Straße, wie Handyvideos von Augenzeugen nahelegen. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten laut dem Guardian aber auch, wie sie Steine auf einen Supermarkt und das parkende Auto einer palästinensischen Familie warfen.