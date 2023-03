Außer Kontrolle geraten

Sebastian Granata/telam/dpa Selbstjustiz in Rosario: Das Haus eines Drogendealers und mutmaßlichen Todesschützen wird angegriffen (6.3.2023)

Rosario, die drittgrößte Stadt Argentiniens, wird seit Monaten von einer Welle der Gewalt überrollt. Das 300 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires gelegene industrielle und kulturelle Zentrum des gleichnamigen Departamentos, weltweit als Geburtsort des Revolutionärs Ernesto (Che) Guevara und des Fußballstars Lionel Messi bekannt, gilt mittlerweile als gefährlichste Stadt Argentiniens und leidet unter der höchsten Kriminalitätsrate des Landes. Mit 22 Morden pro 100.000 Einwohner liegt sie fünfmal höher als der nationale Durchschnitt. Banden konkurrieren um die Kontrolle des Drogenhandels und fast täglich kommt es zu Schießereien. In diesem Jahr wurden in Rosario laut örtlichen Medien bereits 64 Menschen getötet.

Am Dienstag kündigte Präsident Alberto Fernández eine Reihe von Maßnahmen an, um die zunehmende Gewalt durch kriminelle Organisationen zu bekämpfen. Dazu gehören die Einrichtung eines Büros der Finanzinformationseinheit, um Geldwäsche der Drogengangs besser aufspüren zu können, und die Installation von 600 Überwachungskameras mit Gesichtserkennung. Darüber hinaus plant die Regierung, Einheiten der Armee »mit dem Bau von Straßen, der Bereitstellung von Trinkwasser und der Schaffung von Räumen für soziale Kontakte« zu beauftragen.

Zuvor war ein elfjähriger Junge bei einer Schießerei von Drogenhändlern getötet und mehrere Kinder verletzt worden. Der Minister für nationale Sicherheit, Aníbal Fernández, entsandte daraufhin die ersten 570 von 1.400 zusätzlichen Bundespolizisten in die Stadt und räumte ein, dass die Drogenhändler gewonnen hätten, »aber wir sind entschlossen, die Situation zu ändern«. Verhaftet wurde ein Mann, der im Verdacht steht, in dem ärmlichen Viertel Los Pumitas im Norden der Stadt den Jungen getötet zu haben. Seine beiden Söhne wurden ebenfalls verhaftet. Anschließend zerstörten Nachbarn die Häuser mutmaßlicher Dealer, darunter das Haus des Verhafteten. Mit Hämmern und Stahlstangen rissen sie die Drogenbunker ein und legten Feuer. »Hier verkaufen sie Drogen und vergiften unsere Kinder«, sagte der Vater des getöteten Jungen im Fernsehen. Die Tageszeitung Pagina 12 berichtete am Mittwoch über Drohungen durch Mitglieder der als »Los Salteños« bekannten Drogenbande, deren Bunker geplündert wurden. Mit einem Revolver in der Hand drohte ein maskierter Mann im Internet: »Hört zu, ihr Arschlöcher, ihr solltet das Zeug besser zurückgeben. Wenn ihr das nicht tut, werden wir jeden Tag eine tote Person in euren Häusern zurücklassen, habt ihr mich verstanden?«

Angesichts der immer dreister auftretenden Gangs warf Rosarios Bürgermeister Pablo Javkin der Justiz mangelnde Strafverfolgung vor. Omar Perotti, der Gouverneur der Provinz Santa Fe, in der Rosario liegt, bestätigte, dass Drogenhändler die örtliche Polizei teilweise unterwandert haben. Mit Hilfe der Bundespolizei »werden wir die Ordnung in Rosario wiederherstellen und ein soziales Leben in Freiheit und Sicherheit garantieren. Vor allem werden wir für Gerechtigkeit sorgen. Das sind wir den Opfern der Mafia und den Kindern der Stadt schuldig«, versprach Präsident Fernández. Obwohl er versicherte, dass Militärangehörige bei ihren logistischen Einsätzen keine Waffen tragen werden, warnte die Menschenrechtsorganisation »Centro de Estudios Legales y Sociales« davor, die Grenzen zwischen Verteidigung und Sicherheit zu verwischen.