Ohne Knete keine Wende

David Maiwald/jW Den Beschäftigten bereitet neben den Energiepreisen auch der Produktionsrückgang in anderen Bereichen Sorge

»Es geht um Investitionssicherung, es geht um Standortsicherung, es geht um Tarifverträge. All das ist bei HES in der Schwebe«, erklärte der Betriebsratsvorsitzende im Hennigsdorfer Elektrostahlwerk (HES), Hans-Jürgen Spitzer, am Donnerstag. In den mit beeindruckenden Fotografien vom Werksbetrieb geschmückten Kellerraum des traditionsreichen Stahlproduzenten hatten sich da bereits rund 40 Beschäftigte und Gäste gedrängt. Wie in bundesweit rund 40 Betrieben hatten sich auch die HES-Beschäftigten im Rahmen eines IG-Metall-Aktionstags für einen Industriestrompreis versammelt. »Wir stehen jetzt hier für unsere Zukunft«, erklärte auch Betriebsrat Steffen Lange. Viele Beschäftigte arbeiten bereits in zweiter oder sogar dritter Generation im Betrieb, seien in der Region verwurzelt. Nun steht das Werk vor besonders schwierigen Herausforderungen.

Habe eine Megawattstunde Strom vor zwei Jahren noch etwa 30 Euro gekostet, sei der Preis im vergangenen Jahr »stellenweise auf 150 bis 200 Euro« gestiegen, erklärte Lange. Die energieintensiven Industriestandorte wie HES sehen sich mit insgesamt 15,4 Milliarden Euro Mehrkosten für Energie konfrontiert. Auch wenn man sich zu Klimazielen einer »grünen Transformation« bekenne: »Wenn nicht bald ein Industriestrompreis kommt, dann gehen hier die Lichter aus.« Der Betriebsratsvorsitzende Spitzer ergänzte, schon im vergangenen Jahr habe zwischenzeitlich die Produktion stillgestanden: »Wir hatten im letzten Jahr 20 Tage Kurzarbeit, dieses Jahr sind es schon 36.« Die IG Metall fordert gemeinsam mit IG BCE und IG BAU einen »wettbewerbsfähigen« Strompreis für die Industrie noch im laufenden Jahr.

Das HES und den Industriestandort BRD will man erhalten, darüber waren sich die Versammelten einig. Für ein »Wie« gab es durchaus unterschiedliche Ansätze, die sich nicht zwangsläufig um staatliche Preiskontrolle drehten. So erklärte Riva-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Schröter den Beschäftigten, anstelle »dauerhafter Subventionen« müsse der Ausbau der Nutzung von Kernenergie »der vierten Generation« und die Erschließung von Schiefergasvorkommen mittels »Fracking« in der BRD für günstigen Strom sorgen. Bekannte Umweltschutzbedenken wischte der ehemalige Brandenburger Innenminister (SPD) dabei als »politische Dogmen« beiseite. Dem widersprach anschließend der Sprecher für Energie und Verkehr der brandenburgischen Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Clemens Rostock: Anstatt eine in der BRD »entschiedene« Debatte über Atomkraft zu führen, müssten »Fesseln für die Erneuerbaren« gelöst werden. Erst die Nachfrage eines Stahlarbeiters brachte den Fokus wieder zum Industriestrompreis. Die Grünen seien »grundsätzlich« dafür, erklärte Rostock. Damit könne man aber »nicht runter auf China-Niveau«.

Da im HES insbesondere Baustahl produziert wird, sind die Produktionsrückgänge in anderen Industrien deutlich zu spüren. Dass große Bauprojekte mit Verweis auf Materialkosten und gestiegen Zinsen storniert werden, betrachtet man in Hennigsdorf daher mit Sorge, auch wenn die Produktion am Montag wieder normal anfahren soll, wie Betriebsratsvorsitzender Spitzer im jW-Gespräch erklärte. »Normalerweise fahren hier täglich an die 150 Lkw mit 25 Tonnen Stahl vom Gelände«, sagte Betriebsrat Lange im Anschluss an die Versammlung gegenüber dieser Zeitung. Zur Zeit seien es 60 bis 80. Zwar fasse das Lager 140.000 Tonnen. »Aber voll ist eben voll, und ohne Abkauf leert sich das auch nicht.«

Erschwerend hinzu kommt, dass das Stahlwerk in einem Trinkwasserschutzgebiet steht. Dies habe schon einmal weitere Investitionen durch den Riva-Konzern behindert, wie Spitzer gegenüber jW erklärte. Um zukunftsfest und klimagerecht produzieren zu können, müsse aber »ein neues Stahlwerk gebaut werden«. Das wird jedoch alles andere als hofiert, so der ehemalige Betriebsratsvorsitzende Detlef Krebs im Gespräch. Trotz Schutzkonzepten und erarbeiteter Technologien gegen Verunreinigungen werde man »vom Landkreis blockiert«, ärgerte sich Krebs. Wenn Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt bereit sei, in ein »nigelnagelneues Elektrostahlwerk« zu investieren, »und der Landkreis hier auf die Bremse tritt, dann läuft die Zeit gegen uns«.