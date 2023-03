Kein »Cop City«

Alex Slitz/AP Photo/dpa

In den USA gehen die Proteste gegen den Bau eines Polizeitrainingszentrums, das als »Cop City« gebrandmarkt wurde, weiter. Am Donnerstag (Ortszeit) versammelten sich Hunderte Menschen zu einer Demonstration im Zentrum Atlantas. »Cop City« soll auf einer großen Waldfläche am Rande der Stadt entstehen. 22 Menschen, die am Wochenende Baumaschinen zerstört hatten, sind wegen »inländischem Terrorismus« angeklagt und werden ohne Kaution festgehalten. Am 18. Januar wurde der Umweltaktivist Manuel Esteban Paez Terán in einem Protestcamp von einem Polizisten erschossen. (jW)