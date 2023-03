Xi zum dritten und Reorganisation

R. CRISTINO/Pool/REUTERS Xi beim Amtseid während des Volkskongresses (Beijing, 10.3.2023)

In London beschäftigt man sich noch mit den wesentlichen Fragen. Unter dem Titel »One Man, Two Cups« meldete der britische Sender BBC am Freitag die Sensation: Während andere Politiker auf dem Volkskongress in Beijing nur eine Tasse vor sich hatten, standen am Platz von Staatschef Xi Jinping zwei Tassen mit weißem Tee. BBC-Reporterin Celia Hatton wusste: »Selbst mit kleinen Dingen wie zwei Tassen kann sich Xi Jinping von anderen abheben.« Mehr Teesatzleserei wollte aber auch sie nicht treiben. Gut aber, dass wenigstens über die Teesorte Gewissheit herrscht.

Politik gab es auch: Die 2.952 Abgeordneten schickten den 69 Jahre alten Xi in seine dritte Amtszeit als Staatschef und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, was formell, da es eine Begrenzung von Alter und Amtsperioden gibt, nicht vorgesehen ist. Bereits beim Parteitag im Oktober hatte Xi mit der Wiederwahl zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei die Grenze gebrochen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Kongresses betreffen den Umbau der Regierungsorganisation. Der geschieht im Licht der ökonomischen Konkurrenz mit den USA, die den Wirtschaftskampf zunehmend politisch austragen – in Form von Protektionismus, Exportkontrollen und Einfuhrverboten.

Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt will China jener härteren Gangart im Außenhandel entgegenwirken, eine bessere Ausgangslage für den internationalen Wettbewerb schaffen und mehr »technologische Eigenständigkeit auf hohem Niveau« erlangen. So wird eine neue Kommission für Finanzaufsicht geschaffen, die die Funktionen der Zentralbank übernimmt, wodurch die Kontrolle von Banken und Versicherungen verbessert und Möglichkeiten des Verbraucherschutzes gesteigert werden sollen. Auch das Ministerium für Wissenschaft und Technologie wird reorganisiert, zudem eine nationale Behörde zur Verwaltung von Daten geschaffen. Der vorgelegte Plan sieht auch die Streichung von Stellen vor: Fünf Prozent der bisherigen Arbeitsplätze des Landes dürften wegfallen.