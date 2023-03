Verheddert im Seemannsgarn

Danish Defence Command/Handout via REUTERS Ausströmendes Methangas nach dem Sprengstoffanschlag auf die Pipelines in der Ostsee (27.9.2022)

Die »neuen Erkenntnisse« der deutschen Sicherheitsbehörden zu der »ukrainischen Spur« um das Nord-Stream-Attentat erneuern sich zügig. Am Donnerstag musste der Norddeutsche Rundfunk einräumen, dass das betreffende Segelschiff mit der »proukrainischen Gruppe« von Terroristen einen anderen Hafen an der mecklenburgischen Ostseeküste angelaufen hatte als bisher behauptet. Es habe sich nicht um Wieck auf dem Darß, sondern um Wiek auf Rügen gehandelt, sagte der Leiter des Rechercheteams der ARD, Holger Schmidt, dem Programm NDR Info. Auch das Bundeskriminalamt bestätigte inzwischen, dass seine Beamten in Wiek auf Rügen recherchiert hätten. Mit welchem Ergebnis, das wurde nicht mitgeteilt. In Dänemark versucht die Polizei, mit Hilfe von Facebook-Videos zu klären, ob das fragliche Boot tatsächlich auf der Insel Christiansø nordöstlich von Bornholm Station gemacht hat.

Angesichts dieser Ungereimtheiten forderte auch der Grünen-Politiker Konstantin von Notz im Vorfeld einer als geheim eingestuften Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums am Freitag nachmittag, dessen Vorsitz er innehat: »Wir Abgeordnete erwarten einen Bericht des Generalbundesanwalts und wollen von der Bundesregierung umfänglich auf den aktuellen Stand gebracht werden.« Weiter betonte von Notz gegenüber dem Tagesspiegel die Notwendigkeit, dass die Parlamentarier als Kontrolleure der deutschen Nachrichtendienste »nachvollziehen können, ob sie effektiv und gut arbeiten, allen Hinweisen auf die Pipelineattentäter sachgerecht nachgehen und in angemessenem Umfang international kooperieren«. Dass das zumindest nicht auf den Hauptgeschädigten zutrifft, machte der russische Außenminister Sergej Lawrow einmal mehr deutlich. In einem Fernsehinterview sagte er, Russland werde darüber nachdenken, wie es auf den Westen reagieren wird, wenn eine »objektive, unparteiische Untersuchung« der Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines blockiert wird. »Ich will niemandem drohen, und ich will auch nichts andeuten, aber ich weiß, dass dieser schändliche Terroranschlag nicht ununtersucht bleiben wird.«

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist derweil »froh, dass die Ermittlungen voranschreiten«, wie seine Sprecherin Christiane Hoffmann am Freitag mitteilte. Es sei »beeindruckend, dass da offensichtlich auch Fortschritte erzielt werden«, die viele anfangs nicht für möglich gehalten hätten. Nicht nur von Notz hat jedoch erkannt, dass »es sehr anspruchsvoll ist, große Mengen von Sprengstoff – von bis zu zwei Tonnen ist jetzt die Rede – unerkannt an die richtige Stelle in der Ostsee zu transportieren, ihn in eine relevante Tiefe zu verbringen, um kontrolliert mehrere Explosionen auszulösen«.

Das Land, in das die »Spuren« mittlerweile führen sollen, gedachte unterdessen am Freitag des vor Bachmut getöteten Anführers des faschistischen »Rechten Sektors«, Dmitro Kozjubailo. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, wo sich der »Sektor« 2013 als Schlägertruppe der prowestlichen Kräfte formiert hatte, versammelten sich Tausende Sympathisanten unter den schwarz-roten Fahnen der »Organisation Ukrainischer Nationalisten« (OUN) zu einer Trauerfeier. An der Kundgebung nahmen auch Verteidigungsminister Olexij Resnikow und der Oberkommandierende der Armee, Waleri Saluschnij, teil. Bereits vorher hatte Präsident Wolodimir Selenskij gemeinsam mit der zu Besuch weilenden finnischen Premierministerin Sanna Marin dem Faschistenführer die letzte Ehre erwiesen.