Gelsenkirchen. Nach dem Angriff auf Anhänger von FC Schalke 04 hat die Polizei eine Razzia in mehreren NRW-Städten gestartet. Eines der durchsuchten Objekte sei das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. 25 Objekte – vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen – würden von Einsatzkräften durchsucht. Der Einsatz stehe im Zusammenhang »mit gewalttätigen Aktionen im Rahmen von Sportveranstaltungen in Gelsenkirchen«, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums auf Anfrage. Dabei geht es um den Angriff vom 19. Februar, als mehr als 100 Dortmunder und Essener Fußballfans in Gelsenkirchen im Morgengrauen Schalke-Fans überfallen haben sollen, die gerade mit Reisebussen zum Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin abfahren wollten. (dpa/jW)