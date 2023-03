Am Tatort zurück

Rourkela. Die deutschen Hockeyweltmeister sind zum Start der Vorbereitungen auf die EM in Deutschland an den Ort ihres WM-Titelgewinns zurückgekehrt. Im indischen Rourkela bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer André Henning jeweils zwei Spiele in der Pro-League gegen Gastgeber Indien (10./13. März) und Australien (11./14. März). »Wir wollen bei der EM wieder angreifen«, sagte der Bundestrainer. Nicht mehr dabei ist Moritz Trompertz, der seine Nationalmannschaftskarriere aus beruflichen Gründen beendet hat. (dpa/jW)