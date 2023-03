Der Unersetzbare

IMAGO/AFLOSPORT Der Ball ist sein Freund: Stanislav Lobotka (21.2.2023)

Den letzten Titel holte die SSC Neapel vor 33 Jahren. Eine ziemlich lange Zeit. 1990 holte Neapel zuletzt den »Scudetto«. Damals zauberte noch Diego Armando Maradona im blauen Trikot der Süditaliener. In den fünf großen Ligen Europas gibt es aktuell wohl keinen Verein, der sich mehr nach dem Gewinn einer Meisterschaft sehnt.

In der laufenden Saison dürfte der Traum tatsächlich in Erfüllung gehen. 15 Punkte Vorsprung haben die Kampanier nach 25 Spielen auf den Zweitplazierten Inter Mailand. 21 Spiele hat Neapel bislang gewonnen, nur zwei verloren. In der letzten Partie setzte es zwar zu Hause gegen Lazio Rom eine 0:1-Niederlage – damit der ­Campione nach 38 Spieltagen aber nicht aus ­Neapel kommt, da müsste es wahrlich mit dem Teufel zugehen. Auch wenn das in der zutiefst abergläubischen Stadt noch niemand hören will.

Trainer Luciano Spalletti, der mit 64 Jahren ebenfalls noch auf den ersten Meistertitel in seinem Heimatland wartet, hat seit seinem Amtsantritt 2021 eine der spielstärksten Mannschaften in Italien, ja in ganz Europa geformt. »Napoli ist so eine geile Mannschaft (…) die können einfach alles«, sagte Taktikexperte Tobias Escher kürzlich im Podcast Bohndesliga. Escher hat recht, gravierende Schwächen lässt Neapel unter Spalletti in dieser Spielzeit nicht erkennen – mit 58 erzielten Toren stellt das Team die beste Offensive in der Serie A und mit nur 16 Gegentoren zudem die beste Abwehr. Das verdankt sich auch dem variablen System, in dem Spalletti seine Spieler auflaufen lässt.

Den Begriff »System« freilich hält der Mister für nicht mehr zeitgemäß: »Systeme existieren nicht mehr länger im Fußball, es geht nur um die Räume, die dir der Gegner überlässt. Du musst schnell sein, diese zu erkennen – und wissen, wann der Moment zum Zuschlagen gekommen ist. Und den Mut haben, den Schritt zu wagen, selbst wenn du unter Druck gesetzt wirst.«

Wie gut Spallettis Team derzeit ist, erfuhr am 21. Februar im ­Achtelfinale der Champions League auch Eintracht Frankfurt. Die Hessen waren bei der 0:2-Heimpleite chancenlos. Selten verband in den vergangenen Jahren eine Mannschaft Wucht, Präzision und Tempo derart gekonnt wie die SSC in diesem Spiel. Am Mittwoch steht nun das Rückspiel an.

Für die Medien hat das Erfolgsteam zwei Gesichter: Die von Stürmer Victor Osimhen und Flügelspieler Chwitscha Kwarazchelia. Als letzterer vor der laufenden Saison aus der georgischen Liga nach Italien kam, kannte ihn in Europa kaum jemand. Heute jeder: Zwölf Tore sowie 15 Vorlagen hat er in allen Wettbewerben bereits erzielt. Schon wird der 22jährige Georgier wegen seiner Spielstärke »Kwaradonna« genannt. Der Nigerianer Osimhen dagegen ist ein so wuchtiger wie kaltschnäuziger Angreifer, in 26 Spielen traf er bereits 21mal.

Zusammengehalten wird das Team jedoch von einem, der zumeist nicht im Rampenlicht steht: Mittelfeldspieler Stanislav Lobotka ist das Herz und Hirn dieser Mannschaft. Der 28jährige Slowake ist kaum vom Ball zu trennen, verhält sich taktisch unheimlich schlau und spielt höchst präzise Pässe. Rund 94 Prozent seiner Zuspiele erreichen seine Teamkollegen, ein herausragender Wert. Lobotka ist wegen seiner Fähigkeit, in so gut wie jeder Lage etwas Sinnvolles mit dem Ball anstellen zu können, unverzichtbar für Neapels Spielanlage. Trainer Spalletti lobt dagegen auch seine defensiven Qualitäten: »Lobotka wird vor allem für seine Fähigkeiten mit dem Ball gefeiert, doch wenn der Gegner versucht zu kontern, ist er kaum zu überspielen.«

Nur die wenigsten haben mit so einer Leistungsexplosion gerechnet – Lobotka war im vergangenen Jahr kein Stammspieler. Damit steht er exemplarisch für eine Mannschaft, der vor dieser Saison nicht allzuviel zugetraut wurde, die aber nun den ersten Meistertitel seit 33 Jahren nach Neapel holen könnte. Und vielleicht sogar noch mehr.