LUISA GONZALEZ/REUTERS Lila und grün sind die Farben des feministischen Protests in Kolumbien (Bogotá, 8.3.2023)

Warum waren Sie am Internationalen Frauenkampftag in Kolumbien auf der Straße?

Heute bin ich auf die Straße gegangen, weil ich davon überzeugt bin, dass die großen Revolutionen dort geboren werden. Es ist Teil des Kampfes, auf die Straße zu gehen. Mit dieser Art von Aktionen verschaffen wir uns Gehör. Ich möchte, dass die Frauen in Kolumbien ohne Angst leben können und dass wir eine Regierung haben, die uns zuhört und den Kampf der Frauen auf ihre politische Agenda setzt.

Sind Sie auch sonst politisch aktiv?

Vor zwei Jahren habe ich »Par«, eine feministische Modemarke, die für die von uns angestrebte »Geschlechterparität« steht, gegründet. Ich glaube, dass die Modeindustrie vielleicht eine der Branchen ist, die Frauen historisch am meisten zu verdanken hat. Es scheint mir, dass es in dieser Zeit, in der Mode auch als politischer Akt verstanden wird, für die Branche sehr wichtig ist, feministische Kämpfe zu integrieren und als Teil dieses Geschäfts sichtbar zu machen.

Wie war die Atmosphäre auf den Straßen ­Bogotás?

Seit einigen Jahren nehme ich aktiv an verschiedenen sozialen Protesten in Kolumbien teil. Aber nichts ist vergleichbar mit der Atmosphäre, die man erlebt, wenn wir Frauen allein auf die Straße gehen, die Verbundenheit und die Fürsorge zwischen uns allen ist deutlich spürbar. Letztendlich erheben wir alle unsere Stimme für dieselbe Sache.

Was denken Sie als Feministin über die erste linke Regierung Kolumbiens? Gibt es schon Veränderungen?

Als Feministin und Wählerin, die für die aktuelle Regierung gestimmt hat, um einen Wandel in meinem Land zu befördern, habe ich den Eindruck, dass die Gleichstellungsagenda bisher nicht die Bedeutung hat, die uns Frauen während des Wahlkampfes versprochen wurde.

Ist die Gesellschaft in Ihrem Land offen für nichtheterosexuelle Lebensweisen?

Als bisexuelle Frau, die derzeit in einer Beziehung mit einer Frau lebt, habe ich das Gefühl, dass die kolumbianische Gesellschaft mehr und mehr im Kampf um Gleichberechtigung unternommen hat. Diese Schritte werden jedoch von den ständigen Angriffen auf die LGBTIQ-Bevölkerung überschattet. Auch Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen verdienen es, ohne Angst ihre Liebe zu leben.

Wo steht Kolumbien Ihrer Meinung nach in bezug auf die Rechte der Frauen im Vergleich zu anderen Ländern in der Region?

Obwohl noch ein langer Weg vor uns liegt, bin ich der Meinung, dass Kolumbien eines der Länder in der Region ist, das die meisten Fortschritte im Bereich der Frauenrechte gemacht hat. Vor ein paar Tagen haben wir zum Beispiel den ersten Jahrestag des Urteils gefeiert, das uneingeschränkt Schwangerschaftsabbrüche bis zur 24. Woche ermöglicht.