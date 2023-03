Im Bett mit Houellebecq

Der Start eines angeblich pornographischen Dokumentarfilms mit dem französischen Bestsellerautor Michel ­Houellebecq ist verschoben worden. Der Online- und Kinostart von »KIRAC 27 Houellebecq« werde nicht am 11. März stattfinden, teilte Stefan Ruitenbeek, der Regisseur des niederländischen Filmkollektivs KIRAC, auf Twitter mit. Man kämpfe jedoch um das Recht, den Film zu machen und zu zeigen. Die Ankündigung des Films und der dazu erschienene Trailer, in dem Houellebecq mit einer jungen Frau im Bett liegt, sorgten für Aufsehen. Houellebecq will juristisch ein Verbot erwirken. Der Trailer ist derzeit nicht zugänglich. Ruitenbeek behauptet, Houellebecq mit dessen Einverständnis binnen sechs Tagen in Amsterdam und Paris vier Frauen zugeführt zu haben, unter der Voraussetzung, die Begegnungen filmen und veröffentlichen zu dürfen. (dpa/jW)