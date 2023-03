Der Seiler-Sound

Der diesjährige Bertolt-Brecht-Preis geht an den Schriftsteller Lutz Seiler (»Stern 111«). Wie die Stadt Augsburg am Donnerstag informierte, soll der mit 15.000 Euro dotierte Preis am 20. April an den 59jährigen verliehen werden. Brechts Geburtsstadt Augsburg feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen den 125. Geburtstag des Schriftstellers und Theatermanns (1898–1956). »Seilers Prosa besticht durch ihren magischen Sound. Poetische Lakonik, Redlichkeit, Elegisches und Humorvolles entfalten sich in unvergleichlichen Szenen«, begründete die Jury die Auszeichnung. Der Brecht-Preis wird alle drei Jahre vergeben. (dpa/jW)