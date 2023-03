Leere Drohung Staatspleite

Elizabeth Frantz/REUTERS Durch Erleuchtung zum Haushaltsplan: Joseph Biden im November

Die Schlacht um die Schuldenobergrenze ist eine feste Nummer im US-Politzirkus. Demokraten und Republikaner liefern einander erbitterte Scheingefechte, am Ende wurde die Obergrenze bisher noch jedes Mal angehoben, wie es bis 2008 reine Formalität gewesen war. Aber zuvor drohte unausweichlich die Staatspleite. Mit solchen Warnungen gehen nun auch die Debatten um den Haushaltsentwurf einher, den Präsident Joseph Biden am Donnerstag in Philadelphia vorlegte. Die Obergrenze von 31,38 Billionen US-Dollar wurde am 19. Januar hochoffiziell erreicht, eine Galgenfrist durch »Sondermaßnahmen« wie die Aussetzung von Zahlungen in staatliche Pensionsfonds läuft im Sommer aus. Der Rechnungshof des Kongresses (Congressional Budget Office, CBO) sieht die Welt vor einem Zahlungsausfall der USA, also am Rande des Abgrunds. Die Drohung dürfte sich als leer herausstellen.

Bidens Ausgabenplan enthält eine ganze Reihe von Maßnahmen, die mit der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus nicht zu machen sein werden – um so vehementer kann »Sleepy Joe« in den kommenden Wochen und Monaten für die Umsetzung eintreten: Er wird nach Kräften trommeln für eine Sondersteuer auf Milliardenvermögen. Die Steuer auf Aktienrückkäufe soll vervierfacht werden, fast genauso die Körperschaftssteuer (von 7,8 auf 28 Prozent) – so kommt Biden auf einige Billionen Dollar Schuldenabbau, obwohl der Verteidigungsetat natürlich auch für ihn immer nur weiter erhöht werden muss.

Steuererhöhungen sind für die Republikaner im Repräsentantenhaus reines Teufelswerk. Der von ihnen geführte Haushaltsausschuss will statt dessen Sozialleistungen kürzen, 150 Milliarden Dollar sollen im kommenden Jahr aus »nicht verteidigungsbezogenen Programmen« abgezogen werden. Schlimmstenfalls eskaliert der Konflikt wohl zu einem Showdown wie 2011 unter Präsident Barack Obama. Die Ämter stellten damals vorübergehend alle Zahlungen ein, Staatsangestellte wurden befristet entlassen – die Staatsschulden aber wurden ohne Ausnahme fristgerecht getilgt und auch bei den Zahlungen der Zinsen gab es nicht den geringsten Verzug. Als dennoch erste leise Zweifel an der Kreditwürdigkeit der USA aufkamen, wurde die Obergrenze schleunigst nach oben korrigiert.

Darauf dürfte es auch diesmal hinauslaufen. Aktuell entsprechen die US-Staatsschulden etwa 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 2011 waren es noch 64 Prozent. Für 2033 prognostiziert das CBO 118 Prozent. Ähnlich stetig sieht es das Haushaltsdefizit steigen – von 1,4 Billionen Dollar in diesem Jahr auf 1,8 Billionen 2028 und 2,7 Billionen 2033. Die Schulden zu bedienen, wird immer größere Anteile der Steuereinnahmen kosten. Aber solange Zins und Tilgung gewährleistet bleiben – und darüber herrscht in der politischen Klasse Einmütigkeit –, wird das Vertrauen in den Dollar wohl keinen großen Schaden nehmen.