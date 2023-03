Einstweilen zurückgezogen

Irakli Gedenidze/REUTERS Die schreiende Minderheit protestiert in Tbilissi in der Nacht zu Donnerstag

Nach teilweise gewaltsamen Protesten hat die georgische Regierungskoalition einen Gesetzentwurf zur Kontrolle ausländischen Einflusses auf Parteien und Vereinigungen im Land am Donnerstag zurückgezogen. Bisheriger Höhepunkt der Auseinandersetzung war eine Kundgebung Tausender Anhänger der prowestlichen Vereinten Nationalen Bewegung (ENM) des früheren Präsidenten Micheil Saakaschwili am Dienstag abend in Tbilissi. Demonstranten hatten sich dort versammelt, um die sofortige Rücknahme des Entwurfs zu verlangen. Sie bewarfen die zum Schutz des Parlaments angetretene Polizei mit Steinen und Molotowcocktails, die Einsatzkräfte antworteten mit Tränengas und Wasserwerfern. Etwa 70 Demonstranten wurden festgenommen. Die Proteste gingen auch am Mittwoch und Donnerstag nacht weiter.

Stein des Anstoßes ist ein Gesetzentwurf, der bereits seit Februar immer wieder für Proteste der prowestlichen Kräfte in Georgien sorgt und der am Dienstag abend im Parlament mit 76 gegen 13 Stimmen verabschiedet wurde. Auch wenn 40 weitere der insgesamt 139 Abgeordneten der Abstimmung ferngeblieben waren, bleiben 76 von 139 Stimmen eine absolute Mehrheit. Was die Opposition nicht kümmert. Die Regierungskoalition kündigte an, den Entwurf angesichts der Unruhen einstweilen zurückzuziehen und das dahinterstehende Anliegen der Gesellschaft »besser zu kommunizieren«. Außerdem soll der Text nach seiner Verabschiedung der für verfassungsrechtliche Fragen zuständigen »Venedig-Kommission« des Europarats zur Beurteilung vorgelegt werden.

Der Entwurf sieht vor, alle Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Ausland erhalten, zur Anmeldung dieser Tatsache beim Justizministerium und zur Registrierung als »ausländischer Agent« zu verpflichten. Eine weitere Vorlage erweitert diese Verpflichtung auf Personen. Die prowestlichen Kräfte in Georgien kritisieren das Vorhaben als den Versuch der Regierung, »Georgien in die russische Finsternis zurückzuziehen«. Die Regierungskoalition kontert, die Opposition sei bemüht, Georgien in den russisch-ukrainischen Krieg hineinzuziehen. Ganz auszuschließen ist das nicht: Die Ukraine hat mehrfach ihre »Enttäuschung« darüber zum Ausdruck gebracht, dass sich Georgien um eine neutrale Position in dem Konflikt bemüht. Die Demonstrationen verliefen unter EU-Fahnen und solchen der Ukraine; bei früheren Protesten hatten Protestierende auch NATO-Banner aus einem Fenster des Parlamentsgebäudes herausgehängt; ein Video des staatlich finanzierten deutschen Senders Deutsche Welle vom Mittwoch zeigt die entsprechende Szene.

Angesichts der Auseinandersetzungen auf den Straßen von Tbilissi ließen die Vertretungen von USA und EU sehr schnell die diplomatische Zurückhaltung fahren. Die US-Botschafterin in Georgien sprach von einem »schwarzen Tag für die Demokratie in Georgien« und warf der Regierung vor, sie wolle Organisationen behindern, »von deren Tätigkeit viele Menschen in Georgien Vorteile erzielen«. Mit anderen Worten, sie berief sich auf die bereits hergestellte Durchsetzung Georgiens mit westlichen Einflussgruppen und die Abhängigkeit ihrer Klientel von diesen Zahlungen, um das Recht zu verlangen, diese Einflussnahme fortzusetzen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ließ erklären, der georgische Gesetzentwurf verstoße gegen die Werte und Standards der EU; wenn er in Kraft trete, könne sich das negativ auf die Beitrittsperspektive Georgiens zur Union auswirken.

Ausgangspunkt für die Überlegungen der georgischen Regierungskoalition zur Beschränkung des ausländischen Einflusses im Land war im vergangenen Sommer die Proklamation einer »technischen Übergangsregierung« durch die prowestliche Opposition gewesen. Für die nächsten Tage haben die an Washington und Brüssel orientierten Kräfte weitere Proteste angekündigt. Tatsächlich ist der Regierungsentwurf in der georgischen Gesellschaft unbeliebt. Neben großen Teilen der Professorenschaft haben inzwischen auch bekannte Fußballer und Musiker, das Georgische Nationalballett und sogar 110 Weingüter ihre Ablehnung zu Protokoll gegeben.