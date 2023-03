Hexenjagd auf Expremier

Mohsin Raza/REUTERS Anhänger des Expremiers Imran Khan (Lahore, Pakistan, 8.3.2023)

Im April 2022 war erstmals in der Geschichte Pakistans ein Premierminister per Misstrauensvotum gestürzt worden. Seither wird Imran Khan von Anklagen seitens der Justizbehörden überzogen – nach seiner Einschätzung, wie in jüngsten Interviews mit Al-Dschasira oder BBC Urdu erklärt, um ihn und seine Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI; Pakistanische Bewegung für Gerechtigkeit) für die anstehenden Wahlen aus dem Verkehr zu ziehen. Zu den bis dato 77 Anklagen zählen unter anderem Vorwürfe zu Terrorismus, Korruption und Aufruhr. Aktuell in den Fokus geraten ist ein Verfahren, der sogenannte Toshakhana-Fall, bei dem ihm unterstellt wird, in der Behörde gleichen Namens Gastgeschenke von ausländischen Staatsgästen nicht ordnungsgemäß deklariert zu haben. Etliche habe er zum reduzierten Preis aus der Staatskasse erworben und teurer weiterverkauft.

Weil Khan bereits drei Vorladungen nicht nachkam, verhängte ein Richter Ende Februar einen Haftbefehl. Als die Polizei aus der Hauptstadt Islamabad und der Provinz Punjab am Sonntag vor der Residenz Khans in der zweitgrößten Metropole Lahore erschien, um ihn festzunehmen, ließ sich der Gesuchte durch einen ranghohen Vertreter seiner Partei verleugnen. Eine größere Gruppe von PTI-Mitgliedern versuchte, die Beamten bei ihrem Vorgehen zu behindern. Wie eine anschließende Rede bewies, befand sich Khan zu Hause. Seither wird ein Schlagabtausch darüber geführt, ob der Spitzenpolitiker bewusst die Justiz zum Narren hält oder diese »auf Anordnung von oben« eine politisch motivierte Hexenjagd auf ihn veranstaltet.

Der 70jährige, der vor drei Jahrzehnten ein großer Cricketstar des Landes war und gegen die »Altparteien« 2018 einen klaren Wahlsieg seiner PTI einfuhr, kämpft derzeit noch immer mit den Folgen eines Mordanschlags. Er und 13 weitere Personen waren verletzt, ein Mensch getötet worden, als Anfang November bei einem großen Protestmarsch ein Attentäter auf den Expremier geschossen hatte. Inzwischen ist Khan nach eigenen Angaben weitgehend genesen, die vergangenen Monate habe er sich aufgrund der drei Kugeln, die sein Bein getroffen hatten, auf ärztliche Anweisung schonen müssen, wie er mit Blick auf die von ihm nicht wahrgenommenen gerichtlichen Vorladungen in den Interviews erklärte. In Parteikreisen hält sich die Sorge vor einem neuen, diesmal tödlichen Attentat, weshalb bei den Gerichtsterminen auch immer wieder Sicherheitsbedenken vorgebracht werden.

Zumindest einzelnen Richtern, gerade dem im »Toshakhana«-Verfahren, geht die Geduld aus. Der Fall ziehe sich schon ein halbes Jahr, so lange wie kein anderer, sagte Zafar Iqbal am Dienstag, als Khan eine weitere Vorladung verstreichen ließ und nur seine Anwälte schickte. Auf Iqbals Anweisung war vergangene Woche der Haftbefehl gegen Khan ausgestellt worden. Dieser ließ erklären, er müsse gerade vor einem anderen Gericht erscheinen, dem Islamabad High Court (IHC), einem übergeordneten Gericht. Das Argument konkurrierender Termine an verschiedenen Gerichtsorten war bereits wiederholt vorgebracht worden. Der IHC-Vorsitzende Aamer Farooq hob daraufhin den Haftbefehl auf und räumte Khan eine weitere Frist bis 13. März ein, um vor Iqbal zu erscheinen. Gleichwohl ermahnte er Khan, »aus der Justiz keinen Witz zu machen«. Laut dem Expremier sei es jedoch allein seiner PTI und ihrem Antrag beim IHC zu verdanken, dass für den 30. April Regionalwahlen angesetzt worden seien.

Nach seinem Sturz hatte Khan umgehend Neuwahlen gefordert und seine Absetzung auf eine Intrige unter Beteiligung der Armeespitze und der USA zurückgeführt. Weiter verweist Khan darauf, dass einer seiner Amtsvorgänger, Nawaz Sharif, nach den Enthüllungen der »Pandora Papers« zu einer mehrjährigen Haft wegen Korruption verurteilt wurde. Sharif hatte sich für eine medizinische Behandlung ins Londoner Exil abgesetzt. Auch gegen seinen jüngeren Bruder Shehbaz Sharif, den heutigen Premier, habe es in diesem Zusammenhang Anklagen gegeben.

Unterdessen wird jedoch die Jagd auf Khan fortgesetzt. Am Donnerstag folgte die nächste Anklage gegen den Expremier und 200 weitere Personen wegen »Mordes und Terrorismus«, wie die indische Agentur PTI meldete. Hintergrund waren Zusammenstöße mit der Polizei bei einer PTI-Demonstration am Mittwoch, bei denen ein Mitglied der Partei von Einsatzkräften getötet und mehr als ein Dutzend weitere Personen verletzt worden seien.