Christian Charisius/dpa Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschem Kriegsgerät (Munster, 20.2.2023)

Die Artillerieschule im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein ist der zentrale Ausbildungsstandort der Bundeswehr für die Artillerietruppen des Heeres. Seit Mai vergangenen Jahres werden dort auch ukrainische Soldaten in die Bedienung der »Panzerhaubitze 2000« eingewiesen, die Deutschland im Rahmen der Militärunterstützung gegen Russland an Kiew geliefert hat.

Für den Journalisten Hermann Theisen war dies Anlass, dem Leiter der Schule, Oberst Dietmar Felber, eine Reihe teils sehr grundsätzlicher Fragen zu stellen. Weil ihm eine Antwort darauf verweigert wurde, ist Theisen, der auch Mitglied in der pazifistischen »Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsgegnerInnen« (DFG-VK) ist, vor Gericht gegangen. Am Donnerstag verhandelte das Verwaltungsgericht Koblenz daher zur Frage, wie weit das Presserecht in Kriegszeiten zu gelten habe.

Theisen hatte den Leiter der Artillerieschule danach gefragt, wie viele ukrainische Soldaten dort an welchen Waffensystemen ausgebildet werden und welche Akteure aus Politik und Militär an der Planung und Durchführung der Ausbildungsmaßnahmen beteiligt sind. Darüber hinaus wollte der Journalist wissen, inwieweit der Oberst die Einschätzung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages vom Mai vergangenen Jahres teile, wonach solche Ausbildungsmaßnahmen aus völkerrechtlicher Perspektive als direkte Kriegsbeteiligung bewertet werden können, und was er dafür tue, um diese Gefahr zu minimieren oder auszuschließen. Die Bundestagswissenschaftler hatten in ihrer Ausarbeitung geschrieben, »wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen«. Schließlich fragte der Journalist noch, ob bei der Planung der Ausbildungsmaßnahmen die Bestimmungen des Friedensgebots des Grundgesetzes und der UN-Charta hinsichtlich einer Beteiligung an bewaffneten Konflikten berücksichtigt wurden.

Nachdem auf die Presseanfrage und eine Nachfrage monatelang keinerlei Reaktion erfolgt war, erhob Theisen nach drei Monaten vor dem Verwaltungsgericht Koblenz eine Untätigkeitsklage und stellte zudem einen Antrag auf einstweilige Verfügung. Nun schaltete sich das Kommando Heer in Strausberg ein und forderte die Ablehnung des Antrags, da »wesentliche Informationen zu den vom Antragsteller aufgeworfenen Fragestellungen seitens der Bundesregierung bereits veröffentlicht« worden seien. Doch das Koblenzer Gericht gab dem Kläger Anfang Oktober recht und verpflichtete das Heereskommando zur Beantwortung eines Teils der Frage. Einen Anspruch auf Beantwortung der Fragen nach den Bestimmungen des Friedensgebots sowie der UN-Charta und der daraus abgeleiteten Frage nach der Kriegsbeteiligung Deutschlands am Krieg in der Ukraine durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten hatte das Verwaltungsgericht indessen verneint.

Damit wollte Theisen sich nicht abspeisen lassen, weshalb es zur jetzigen Verhandlung kam. Die Frage von Krieg und Frieden sei von solcher Relevanz und werde innerhalb der Gesellschaft so breit und emotional diskutiert, dass es bei diesem Thema höhere Anforderungen bezüglich einer Beantwortung von Presseanfrage geben müsse, begründete Theisen am Donnerstag gegenüber jW sein Begehren.

Die beklagte Seite – das Kommando Heer – war bei dem Verfahren in Koblenz zum Erstaunen des Gerichts nicht vertreten. »Dieses Nichterscheinen zum Prozess stellt sich mir als Fortsetzung der bisherigen Ignoranz bezüglich meiner Presseanfragen dar«, meinte Theisen nach der Verhandlung gegenüber jW. Vor Gericht hatte er zusätzlich beantragt, festzustellen, dass diese Art und Weise des Umgangs nicht den Erfordernissen des Presserechts entspreche. Ob der Kläger, der ohne Anwalt auftrat, das Gericht überzeugen konnte, ist noch offen. Ein schriftliches Urteil soll innerhalb der nächsten zwei Wochen ergehen.