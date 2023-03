Verleger Vito von Eichborn tot

Malente. Der Verleger Vito von Eichborn ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie am Donnerstag. Er starb am Montag, wie sein Verlag Vitolibro am Montag mitteilte. Vito von Eichborn wurde in Sachsen-Anhalt (Hundisburg/Haldensleben) geboren, studierte in Hamburg und Köln, volontierte in Göttingen und wurde Redakteur in Köln. 1980 war er Mitgründer des Eichborn-Verlags. 1994 verkaufte von Eichborn seine Verlagshälfte. Zuletzt war er nach eigenen Angaben freischaffend als Herausgeber, Lektor, Literaturagent und Autor tätig. (dpa/jW)