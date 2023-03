»Regierung hat Rechten den Boden bereitet«

Niall Carson/PA Wire/dpa Demonstration des »Ireland for all«-Bündnisses in Dublin (18.2.2023)

In Irland will ein Bündnis mit Aktionen ein Zeichen gegen Rassismus und den Rechtsruck in der Gesellschaft setzen. Im Februar organisierten Sie eine Demonstration mit fast 50.000 Menschen in Dublin. Ist Rassismus ein großes Problem in Irland?

Es gibt auf drei Ebenen Probleme. Erstens ist da der strukturelle Rassismus, der sich vor allem im Asylsystem, der »Direct Provision«, äußert. Zweitens: der kulturelle Rassismus. Hier muss man sagen, dass Irland lange Zeit im Vergleich mit anderen Ländern eine Ausnahme bildete, da die politische Rechte nur eine Randerscheinung war. Das hat sich in der jüngeren Vergangenheit geändert: Rassismus wird sichtbarer, und die Rechte gewinnt an Einfluss. Und drittens ist da der individuelle Rassismus. Es ist aber immer noch eine sehr kleine rassistische Minderheit.

Können Sie kurz erklären, was das Direct-Provision-System ist?

Im irischen Asylsystem werden Menschen eingesperrt, die Schutz suchen. Es ist von Grund auf rassistisch und wurde 2000 als zeitlich begrenzte Maßnahme für sechs Monate eingeführt. Doch es besteht bis heute. Es werden Leute im ganzen Land untergebracht, aber auf sehr inhumane und erniedrigende Art. Die Menschen sind auf langen Wartelisten, werden von der irischen Gesellschaft separiert und haben in den Unterkünften keine Privatsphäre. Gerichte und internationale Menschenrechtsorganisationen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Praxis illegal ist. Denn die medizinische und sonstige Versorgung ist sehr schlecht. Die Menschen im System der »Direct Provision« dürfen nicht arbeiten und auch sonst nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

In den vergangenen Monaten wurde regelmäßig vor Flüchtlingsunterkünften protestiert. Wie kam es dazu?

Vor der Covid-19-Pandemie gab es immer mal wieder Brandanschläge überall in Irland auf Einrichtungen, in denen Geflüchtete untergebracht waren. Mit der Pandemie fanden dann Verschwörungserzählungen Eingang in den allgemeinen Diskurs. In der Folge verschob die extreme Rechte das Narrativ in ihre Richtung. Sie hat Migranten als Sündenböcke auserkoren. Darauf fielen auch nicht wenige derjenigen herein, die vor rund zehn Jahren noch gegen die Austeritätspolitik auf die Straße gegangen waren. Dadurch konnte die extreme Rechte erstmals in der Geschichte in Irland Fuß fassen.

Rassismus ist nun verbreitet. Die lokalen Nachbarschaften werden mobilisiert, und ganz normale, einfache Leute nehmen an den Protesten teil. Die Organisatoren hängen dem Nationalismus, der White-Supremacy-Ideologie, wonach die Weißen eine Vorherrschaft hätten, und der Erzählung von einem angeblichen Bevölkerungsaustausch an.

Wie sieht Ihre Organisation aus, mit der Sie dieser Entwicklung etwas entgegensetzen wollen?

Bei Le Chéile kommen Menschen aus mehreren Parteien, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft zusammen. Unser gemeinsames Anliegen ist es, dass in Irland alle Menschen leben können, ohne ausgeschlossen und diskriminiert zu werden. Wir treten gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, sozialem Status oder sonstigem ein. Daher fordern wir auch, dass Geflüchtete aufgenommen werden und sie einen Flüchtlingsstatus erhalten. Das ist derzeit unser wichtigster Arbeitsbereich.

Was sind die Forderungen Ihres Bündnisses?

Die Forderungen von der Organisation Le Chéile und dem Bündnis »Ireland for all« decken sich nahezu: Wir befürworten Diversität, treten für wirtschaftliche und soziale Solidarität und Gerechtigkeit ein. Denn die Regierung hat mit ihrer Politik die Wohnungs- und Teuerungskrise herbeigeführt und daher der Rechten erst den Boden bereitet. Diese profitiert von der Politik der Regierung.

Was sind die weiteren Pläne von »Ireland for all«?

Wir wollen in Zukunft noch aktiver werden, viele weitere Aktionen sowie kulturelle Veranstaltungen sind bereits geplant. Wir werden etwa im Sommer ein Konzert nach dem Vorbild von »Rock against Racism« in England organisieren. Und wir werden in Zukunft noch kritischer gegenüber der Regierung auftreten.