Senat stützt Macron

Samuel Boivin/IMAGO/NurPhoto Am Dienstag protestierten allein in Paris rund 700.000 Menschen gegen Macrons Rentendiktat

Nachdem am Dienstag 3,5 Millionen Franzosen gegen die geplante »Rentenreform« protestiert hatten, im ganzen Land seitdem gestreikt wird und inzwischen 93 Prozent der Beschäftigten das Vorhaben ablehnen, hat der Senat in der Nacht zum Donnerstag die Erhöhung des Renteneintrittsalters beschlossen. Das Oberhaus stimmte mit 201 Jastimmen, 155 Neinstimmen und 29 Enthaltungen für den Artikel 7 des Gesetzentwurfes von Präsident Emmanuel Macron.

Arbeitsminister Olivier Dussopt begrüßte am Donnerstag »ein verantwortungsvolles Votum«. Der Senat »beschließt damit, den prekärsten Frauen die Last aufzubürden, um Steuergeschenke an die Großunternehmen zu finanzieren«, kommentierte dagegen die grüne Senatorin Mélanie Vogel. »Der Kampf geht weiter«, fügte der Generalsekretär des Parti Socialiste (PS), Olivier Faure, hinzu, und verwies auf die Großdemonstration am kommenden Sonnabend.

Während die Fraktionen der Kommunisten, des PS und der Grünen geschlossen gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre stimmten, war die Einigkeit in den Reihen der Rechten weniger ausgeprägt. Bei den konservativen Les Républicains (LR) stimmten zwei Senatoren gegen die Maßnahme und 15 enthielten sich (bei 134 Stimmberechtigten). In der Fraktion Union Centriste (Zentrumsunion) stimmten zwölf der 57 Senatoren dagegen, zehn enthielten sich.

Es war das erste Mal, dass in einer der beiden Parlamentskammern über den wichtigen Artikel 7 abgestimmt wurde. Die Nationalversammlung war nach heftigen Debatten nicht weiter als bis Artikel 3 gekommen.

Für die Regierung geht es nun darum, dass der Senat bis Sonntag das gesamte Gesetz verabschiedet. Dann wird der Text nämlich an die Commission mixte paritaire (CMP, vergleichbar mit dem deutschen Vermittlungsausschuss) weitergereicht – ob mit oder ohne Verabschiedung durch den Senat. Womöglich gelangt zum ersten Mal in der Geschichte ein Gesetz in den CMP, das weder in der Nationalversammlung noch im Senat verabschiedet wurde. Am 16. März soll der Text zur finalen Abstimmung in die Nationalversammlung zurückgehen.