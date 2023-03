Teil des Problems

Angers. Abdel Bouhazama ist von seinem Posten als Trainer des französischen Erstliga-Fußballklubs SCO Angers zurückgetreten, nachdem er mit einer Bemerkung sexuelle Belästigung verharmlost hatte. Die Entscheidung sei am Vorabend einvernehmlich zwischen der Direktion und dem Trainer getroffen worden, teilte der Verein am Dienstag mit. Einem Spieler, der sich wegen sexueller Belästigung einer Frau in einer Diskothek verantworten muss, war Bouhazama mit der Aussage beigesprungen: »Es ist nicht schlimm, wir haben alle schon Mädchen angegrapscht.« (dpa/jW)