IMAGO/Icon Sportswire Dani Alves auf dem Fußballfeld (Katar, 5.12.2022)

Sport ist Mord, sagen seit jeher so einige, die es nachvollziehbarerweise nicht so mit Turnvater Jahn haben. Als ehemaliger Hochleistungssportler kann ich das nicht direkt bestätigen. Und Mord bedingt nicht immer Tote, Opfer schon. Es ist auch Mord, einen Menschen zu zerstören. Man muss kein Demokratieanhänger sein, und ich bin es bestimmt nicht, aber wenn man irgendwie davon ausgeht, dass das Zusammenleben zwischen Menschen geregelt sein sollte, sind hier hohe Strafen mehr als angebracht. Aber was sind hohe Strafen?

In den vergangenen Jahren kam es zu immer mehr Strafanzeigen und Gerichtsprozessen gegen Schauspieler, Regisseure, Fußballer, Golfer, NBA-Stars usw. wegen sexualisierter Gewalt. Ich gehe davon aus, dass die meisten Vorwürfe stimmen, doch die Frage nach Trittbrettfahrerinnen wegen Bakschisch darf gestellt werden. Sie muss sogar gestellt werden. Oder wir schaffen Justitia, blind oder nicht, ad hoc ab.

Was treibt diese völlig überdotierten Stars dazu, Frauen zu vergewaltigen, Steuern zu hinterziehen, Raubüberfälle zu begehen oder sich dem guten alten Versicherungsbetrug zu widmen? Niemand von denen hat monetäre Sorgen. Wenn sie schlau sind und nicht mit Bitcoins spekulieren, haben sie für immer ausgesorgt. Reicht denen aber nicht!

Zum Beispiel Dani Alves. Als Rechtsverteidiger war der heute 39jährige Brasilianer in den vergangenen Dekaden der weltweit beste, vielleicht nach seinem Landsmann Cafu. Brasuca-Außenverteidiger sind verhinderte Stürmer. Und immer wenn Brasilien ein Aufgebot für ein Länderspiel publik macht, werden da Defensores (Verteidiger, sie meinen Innenverteidiger) und Laterales (Außenverteidiger) gesondert aufgelistet. Macht sonst kein Land auf der Welt. Eingetragene Markenware.

Dani Alves ist mit 43 gewonnenen Titeln der erfolgreichste Fußballer aller Zeiten. Nach der wieder mal vergeigten WM der Brasucas soll er in der Disco »Sutton« in Barcelona am 30. Dezember 2022 eine 23jährige Frau vergewaltigt haben. Er leugnet das Verbrechen, doch alle Indizien sprechen gegen ihn. In jüngster Vergangenheit gab es viele solcher Vorwürfe, etwa gegen Neymar Jr. und Cristiano Ronaldo. »CR 7« zahlte knapp 400.000 US-Dollar an die Frau, die ihn beschuldigte. Bakschisch, falls er schuldig ist. Wer weiß das schon?

Alves kam Ende Januar in Untersuchungshaft, ohne Aussicht, auf Kaution freizukommen. Er hätte nach Brasilien entkommen können, dessen Verfassung es verbietet, Staatsangehörige auszuliefern. Alves spielte zuletzt bei den Pumas in Mexiko – wo er nach seiner Inhaftierung umgehend entlassen wurde. Alves’ Frau, das spanische Model Joana Sanz, unterstützte ihn in sozialen Medien: »Herz, ertrage so viel Schmerz.« Auf Antena 3 sagte sie: »Er aß zu Abend mit seinen Freunden, ein bisschen Abstand gewinnen, das brauchte er. Er ging tanzen und wollte die Musik genießen, Punkt. Die Anschuldigungen sind haltlos!«

Alves’ mutmaßliches Opfer sieht das naturgemäß anders. Der Fußballer habe sie gegen ihren Willen in der Toilette des VIP-Bereiches eingeschlossen. »Er sagte, ich könne nicht raus, ich müsse ihm sagen, ich sei seine kleine Hure. Dann klappte er den Klodeckel runter, setzte sich und stieß mich zu Boden. Er zog mich an den Haaren und versuchte Fellatio zu erzwingen. Dann schlug er mich mehrfach mit roher Gewalt und vergewaltigte mich.« Alves stritt alles ab, schilderte den Abend allerdings in wechselnden Versionen. Erst behauptete er, die Klägerin gar nicht zu kennen, schließlich, dass sie einvernehmlichen Sex gehabt hätten. Das Übliche. Zeugenaussagen und die Auswertungen der Bilder von Überwachungskameras sprechen jedoch gegen Alves’ Version. Im Krankenhaus wurden bei der jungen Frau zudem Verletzungen festgestellt, die von sexualisierter Gewalt herrührten. Die 23jährige hat bereits die Rücknahme der Klage gegen eine ökonomische Entschädigung abgelehnt. So wird das normalerweise in Fußballerkreisen »geregelt«.

Alves wird mittlerweile von dem Anwalt Cristóbal Martell vertreten, der auch schon Lionel Messi repräsentiert hat, und wurde nach Brians 2 verlegt, einen Knast extra für (etwa 80) Sexualstraftäter. Man möchte ihm wünschen, dass er dort vergammelt, doch ihn erwartet lediglich eine Haftstrafe zwischen vier und zwölf Jahren. Gerechtigkeit schreibt sich anders.

Unterdessen geht es dem ehemaligen Star von Real Madrid, Robinho (ebenfalls 39), vielleicht doch noch an den Kragen. Bereits Ende 2017 hat ihn ein italienisches Gericht in Abwesenheit (er war nach Brasilien geflüchtet) zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Robinho 2013, damals bei Milan unter Vertrag, in einem Nachtklub an der Massenvergewaltigung einer Albanerin beteiligt war. Die brasilianische Justiz hat nun ein Verfahren gegen ihn eingeleitet, mit dem Ziel, dass er seine Haftstrafe in Brasilien verbüßt.