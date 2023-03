Belege für Blockaden

Grandfilm Ein Ereignis von großer Intensität: Guslagie Malanda als Laurence Coly

Vor »Saint Omer« hat Alice Diop nur Dokumentarfilme gedreht. »La mort de Danton« (2011) folgt einem Schwarzen, der in der Schauspielschule der Banlieue entkommen will, »Im Sprechzimmer« (2016) beobachtet die Versorgung von Flüchtlingen in einem Pariser Hospital. Mit ihrem Spielfilmdebüt hat Diop auf Anhieb in Venedig 2022 mehrere Preise gewonnen, unter anderem einen Silbernen Löwen.

»Saint Omer« handelt von den Aufwühlungen einer jungen Intellektuellen und Romanautorin. Rama (Kayije Kagame) lebt und arbeitet in Paris, hat einen knuffigen Freund, kann aber ihre kränkelnde und übergewichtige Mutter nicht leiden. An der Uni tritt sie auf wie eine Frau, der man Wissen (über Marguerite Duras’ »Hiroshima mon amour«) unterstellen darf. Ihr letztes Buch hat sich außerdem so gut verkauft, dass der Verleger das nächste Projekt »Medea, schiffbrüchig« schon enthusiastisch erwartet. Man sollte meinen, Rama hätte allen Grund, zufrieden zu sein. Tatsächlich ist sie oft missmutig und wirkt verkrampft.

Ostheopathen und Wahrsager

Ihr neues Buch soll die Kindstötung einer Senegalesin umreißen. Sie hatte über diesen Fall (wie Diop selbst seinerzeit von dem authentischen Fall Fabienne Kabou) in der Zeitung gelesen: Die Mutter hatte ihr fünf Monate altes Mädchen eines nachts am Strand abgelegt, auf dass es in der Flut ertrinken solle. Jetzt macht sich Rama zur Prozessverfolgung auf ins nordfranzösische Saint-Omer. Dort steht ihr die Angeklagte Laurence Coly (Guslagie Malanda) gegenüber, die den Saal vom ersten Moment an mit ihrer verhaltenen Ausdruckslosigkeit, einem godardhaft monotonen Sprechen und einer geradezu skulpturalen Festigkeit beherrscht.

Laurence Colys Geschichte ist nicht die einer »typischen« Migration. Sie hatte in Dakar eine angenehme Kindheit, war eine herausragende Schülerin, interessierte sich für Literatur und die Künste. Die Mutter drängte sie dazu, die Landessprache Wolof aufzugeben und nur noch Französisch zu sprechen, der besseren Lebenschancen wegen. Sie zieht nach Paris, um Jura zu studieren, wechselte aber bald zur Philosophie. Ihre Dissertation wollte sie »über Wittgenstein« schreiben. »Wieso Wittgenstein?« will die Richterin wissen. »Ich weiß es nicht.« Auch ihre Doktormutter fand: »Sie hätte ein Thema wählen können, das ihrer Kultur näher ist.« Das wäre dann wohl etwas mit Postkolonialismus oder Antirassismus gewesen. In einem Punkt sind sich aber alle einig: »Sie drückt sich so gut aus.«

In Paris wurde ihr das Leben aber sehr schwer, nachdem der Vater die Überweisungen eingestellt hatte. Sie nahm ein Verhältnis mit einem greisenhaften Mann auf, zog zu ihm, wurde schwanger, entband, da sozial isoliert, das Kind allein zu Hause und hielt es auch vor den Behörden geheim. Hilfe fand sie im Internet, bei Osteopathen und Wahrsagern.

Diese Geschichte, fast etwas zu spezifisch, um unmittelbar zu affizieren, löst bei Rama unterdessen einen Strudel der Identifikationen und Selbstbefragungen aus: Senegal, akademische Ambitionen, Paris, Probleme mit der Mutter und der Mutterschaft. Das kennt sie alles gut, und schwanger ist sie auch (von ihrem knuffigen weißen Freund).

Die biographische Ebene wird nun natürlich aber auch von ihrer juristischen Erfassung überwölbt. Im Dokumentarstil der nachgestellten Gerichtsszenen zeigt sich mit der Neigung zur beobachtenden Frontalität zunächst noch Diops Herkunft vom Dokumentarfilm. Aber mehr und mehr zwingt ihr das Gerichtssaaldrama seine Genregesetze auf. Man fühlt sich an die Zeit von Reality-TV wie »Richterin Barbara Salesch« erinnert: Holprige Abfolgen öffnen neue Verwicklungen. Es stapeln sich Überraschungen, Befragungen bringen Halbwahrheiten und Widersprüche an den Tag, Zeugen werfen die bisherigen Einschätzungen ein weiteres Mal über den Haufen.

Und auf einmal behauptet Coly noch das: »Ich wurde in ein tragisches und ekelhaftes Unterfangen hineingezogen«, es hatte »halluzinatorische Phänomene« zur Folge. Damit will sie sagen, nicht sie war schuld an ihrer Tat, die wurde durch Hexerei, Flüche und Zaubersprüche ihrer senegalesischen Verwandtschaft verursacht. Das sieht auch ihre Mutter so, denn wie könne es sonst sein, dass ihrer Tochter nichts mehr gelungen sei, kaum dass sie den Senegal Richtung Frankreich verlassen hatte; es gebe »Belege für mystische Blockaden«.

Westliche Rechtssysteme sind auf magische Transgressionen nicht unbedingt vorbereitet. In diesem Verfahren aber sagen Zeugen aus: »Manches kann man nicht eindeutiger sagen« bzw. »den Menschen aus dem Westen nicht erklären«. Diop scheint in solchen Aussagen durchaus etwas Bejahenswertes zu finden, denn sobald ein Gutachter über die Kultursensibilität seiner Beurteilungen zu räsonieren beginnt, wird ein gepresst rhythmisiertes Atemgeräusch über diese Rede gelegt. In einer gleichsam verinnerlichten Ethnographie bezieht dieser Film Position für Identitätsfaktoren wie Tradition, Kultur, Herkunft, Familie und Biologie und damit für Problemstellungen, die kaum im Einklang mit momentan (noch) geltenden (»westlichen«) Fortschrittsvorstellungen stehen.

Meer und Schiffbruch

Diese »wahre Geschichte« und Ramas krisenhafte Identifikation erzeugen darüber hinaus ein gewisses Durcheinander zahlreicher Submotive. Die lyrische »Sublimierung der Wirklichkeit«, die Rama im Seminar Duras’ »Hiroshima mon amour« zuweist, wird gegen eine dokumentaristische Direktheit ausgespielt. Das Meer und der Schiffbruch rufen die Wege der Fluchtmigration ins Gedächtnis, metaphorisieren aber auch das Scheitern in sozialen Verhältnissen. Die evozierte Mythologie der Medea (und von Pasolinis zitierter Verfilmung) – Migrantin, Zauberin, Kindsmörderin – überhöht eine Geschichte, die dieses mythologische Potential gar nicht anstrebt. Und war es nun post­kolonialistisch disponiert oder eigentlich ganz gut, dass die Mutter ihre Tochter zum Französischsprechen aufforderte? Aber wenn Paris doch das Wunschziel war und es um sozialen Aufstieg ging, was ist dann an einer erwartbaren Anpassung an neue Verhältnisse so schlimm, dass magische Prozeduren das entfremdete Subjekt an sein Schicksal zurückbinden mussten? Diese und weitere Ambivalenzen oder offene Widersprüche bleiben skizzenhaft und gehen nicht über ein Organigramm ihrer Verbindungslinien hinaus; sie markieren gleichsam Leerstellen und führen nicht zu tragenden Konflikten.

Eine Linie wird aber doch verstärkt, und sie läuft direkt ins familiale Problem der »blockierenden Mutter«. Das sind bei Diop autoritative, kühle Frauen mit leicht monströsen Zügen, wie man das zum Beispiel auch aus Hitchcocks »Marnie« kennt. Laurence mag eine Kindsmörderin sein, zumindest ist sie aber eine, befindet ihre Mutter mit Stolz, die ein makelloses Französisch spricht und sich benehmen kann.

Dagegen fürchtet sich die schwangere Rama vor allem davor, selbst wie ihre eigene Mutter bzw. eine Mutter wie diese zu werden. Der Prozessverlauf, einige Rückblenden und alte Videos öffnen ihr dann aber die Augen: Sie sieht schöne Feste, großzügig aufgetragene Speisen und Kleider in kräftigen Farben. Sie lässt jetzt ihre einfarbigen Sachen hängen, zieht eine mit großen Ornamenten bedruckte Jacke an, und so deutet sich an, dass sie eine Reafrikanisierung vollziehen wird, das Leben in einer Dias­pora, aber ohne das westliche Kahle und die damit einhergehende soziale Isolation.

Viel schöner als diese letzte Wendung ist aber, was die Darstellerin Guslagie Malanda zu diesem Film beiträgt. Im Gegensatz zur neurotisch flirrenden und immer nur mürrischen Rama bindet Malandas gebieterische Erscheinung vom ersten Moment an die Aufmerksamkeit. Diop macht aus ihr ein filmisches Ereignis von großer Intensität. Auf dieser Ebene gelingt auch, was zugunsten der gespannten Sinnproduktion sonst verlorengeht. Allein aus der filmischen Abbildung und Inszenierung eines Körpers entsteht schon eine Spannung, deren Qualität gerade in ihrer offenen Unbestimmbarkeit besteht.