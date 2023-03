Die Singer-Songwriterin Luna und die Komponistin Farzia Fallah werden von der Gema mit dem »Deutschen Musikautor*innenpreis« in der Kategorie Nachwuchs geehrt. Diese mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt Talente, die »mit außergewöhnlichen Kompositionen und Texten das aktuelle Musikgeschehen bereichern und neue Akzente in ihrem Genre setzen«, wie die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) am Mittwoch in München mitteilte. (dpa/jW)