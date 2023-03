Ein kleines Ereignis

Thomas Schaekel/Stadtrevue Kölner Kollaborateure: Kurt Tallert alias Retrogott mit Schal und Joscha Oetz von Perfektomat mit Kontrabass

Joscha Oetz ist als gefeierter Komponist und Kontrabassist eine ­Größe der hiesigen Jazzszene. Sogar gewissermaßen institutionalisiert: Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und Leiter der »Offenen Jazz Haus Schule«. Dort will er »keine Grenzen ziehen, wir wollen nicht in Kategorien arbeiten«, wie er dem Deutschlandfunk sagt. Das Musizieren in Bands schätzt er ebenso als quasidemokratische Form wie das Improvisieren bei Auftritten. Oetz hat in San Diego klassischen Bass studiert und lebte anschließend mehrere Jahre in Lima. Dem Sound seiner Band Perfektomat hört man den afro-peruanischen Vibe deutlich an.

Auf dem neuen Album »Zeit hat uns« besteht die Combo aus Saxophonist Niels Klein, Nils Tegen (Klavier, Keyboard), Laura Robles (Cajón, Congas), Schlagzeuger Daniel Schröteler und dem Gitarristen Norbert Scholly. Mit Tegen und Klein nahm Oetz bereits Ende der 90er sein Debütalbum »The Loonators« auf. Robles kennt er aus Lima. Sie sorgte schon 2015 mit dem trockenen Klang des Cajon für den peruanischen Sound der »Perfektomat«-Platte. Scholly lässt seine Gitarre ab und an leicht psychedelisch fiepen und erinnert damit etwas an Carlos Santana. Insgesamt geht auch auf dem neuen Album alles sehr groovy und relaxed über die Bühne. Lediglich das instrumentale »Frogshit« ist stärker dem Bebop verpflichtet als der lateinamerikanischen Tradition.

Zu dem Sextett gesellt sich als Vokalist Kurt Tallert, besser bekannt als Retrogott. Das macht die Veröffentlichung auch außerhalb der Jazzgemeinde zu einem kleinen Ereignis. Retrogott ist ein charismatischer MC, der am Ende seiner Shows endlos free­stylt, frei drauflos rappt. Improvisieren kann er also, den Texten hört man die gepflegte Spontanität an. Tallerts oft sehr freier Flow und die nicht eben naheliegenden Reime machen ihn zu einem herausragenden und zum hierzulande wohl witzigsten Rapper. Sein Stil erinnert mehr an die verstorbene US-Undergroundlegende MF Doom als an deutsche Kollegen, für die Retrogott in der Regel nicht mehr übrig hat als ein paar Beleidigungen.

Doch auf »Zeit hat uns« ist vieles anders. Erst auf dem letzten Track »Superprivatmann« rappt Retrogott zur Percussion, zuvor spricht er zumeist über die Musik (statt über Musik). Spoken Word, statt Sprechgesang. Weniger KRS-One als Last Poets, die im ersten Track auch gesampelt werden. Denn schließlich wird die Revolution immer noch nicht im Fernsehen übertragen.

Tallert stammt wie Oetz aus Köln. Die Kollaboration kommt nicht aus heiterem Himmel: Oetz hat bereits mit MCs und Spoken-Word-Künstlern gearbeitet, Retrogott sampelt als Beatproduzent gerne Jazz.

Den Text des Titelsongs haben beide zusammen geschrieben und beziehen sich dabei auf den Roman »There There« von Tommy Orange. »Zeit hat uns – nicht wir haben sie.« Das erinnert an Erich Kästner: »Schweigt vor dem Ticken der Unendlichkeit! / Hört auf die Zeit!« Hier dominieren nachdenkliche, fast essayistische Texte. Im düster-traurigen Song »Wurzel aus« wird Heines »Wintermärchen« zitiert (»noch immer das hölzern pedantische Volk«). Scharfzüngige Kritik der Nation ist bei Retrogott nichts Neues. Der Rapper, der das kollektive HipHop-Erbe bei allen Widersprüchen verteidigt, hat sich über die Jahre immer mehr als Linker geoutet. Ohne Parolen aber mit klarer Attitude gegen Deutschland, den »alten, braunen Pleitegeier«.

Trotz des dezenten Einsatzes von Samples und Effekten ist das hier dennoch kein »Jazz Hip Hop«. Statt 4/4-Takten gibt es 12/8, und mit nur acht Tracks erinnert die Platte auch formal eher an eine Jazzveröffentlichung. Ein Jazzalbum mit MC? Hierzulande einmalig.