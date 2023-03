Israelischer Alptraum

Shir Torem/REUTERS Israelische Marinereservisten protestieren gegen die »Justizreform« (Haifa, 9.3.2023)

Der Streit um die von Israels ultrarechter Regierung vorangetriebene »Justizreform« wird auch im Staatsapparat ausgetragen. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara setzte am Freitag die durch Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir angeordnete Ablösung des Polizeichefs von Tel Aviv einstweilen außer Kraft. Als Begründung nannte sie »ernste Sorgen« hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Vorgangs und der dahinterstehenden Motive. Der am Donnerstag abgesetzte Amichai Esched bleibt damit, solange der Vorgang geprüft wird, im Amt.

Ben-Gvir ist Vorsitzender der ultrarechten Partei Otzma Jehudit (Jüdische Stärke), die zur Koalition von Premierminister Benjamin Netanjahu gehört. Er beansprucht das direkte Kommando über die Polizei und hat es sich durch ein Gesetz sichern lassen, das Ende Dezember noch vor der Vereidigung der neuen Regierung von der Knesset beschlossen wurde. Seither hat Ben-Gvir der Polizei immer wieder vorgeworfen, zu schonend mit der Protestbewegung umzugehen. Escheds Ablösung wird weithin in diesem Zusammenhang interpretiert.

Am Donnerstag hatte zum zweiten Mal ein »Tag der Störung« mit landesweiten Protestaktionen stattgefunden. Es begann morgens mit Versammlungen von Kindern und Eltern vor den Schulen. Von dort aus zog man zu zentralen Kundgebungen. Im weiteren Verlauf des Tages blockierten Gruppen von mehreren hundert Menschen in Tel Aviv und anderswo Hauptstraßen und wichtige Kreuzungen, so dass der Verkehr zeitweise zum Erliegen kam. Das vor allem hatte Ben-Gvir verhindern wollen und die Polizei angewiesen, schnell und hart gegen diese »Anarchie« vorzugehen. Über die seiner Ansicht nach mangelhafte Umsetzung des Befehls äußerte sich der Minister laut Presseberichten »sehr enttäuscht« und verbittert.

Am Donnerstag abend wandte sich Staatspräsident Isaac Herzog, ein Politiker aus der sozialdemokratischen Arbeitspartei, zum mindestens zweiten Mal seit Beginn der Proteste im Januar mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Während er bisher mit versöhnlerischen Formulierungen zu Kompromissen zwischen Regierung und Opposition aufgerufen hatte, bezog er jetzt erstmals deutlich Position gegen die »Justizreform«. Die geplante Gesetzgebung sei »unterdrückerisch« und schädlich für die Demokratie; die dadurch ausgelöste Krise der Gesellschaft sei »eine Katastrophe« und »ein Albtraum«. Zwar appellierte Herzog erneut an beide Seiten, »das Land über die Politik zu stellen«, um einen »Sturz in den Abgrund« zu vermeiden. Zugleich forderte er aber, dass die Regierung als Voraussetzung für eine Konsensfindung ihr Projekt restlos stoppen müsse: »Das Gesetzgebungspaket, über das zur Zeit diskutiert wird, muss verschwinden, und zwar schnellstens.«

Netanjahu, der sich gerade zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Rom befindet, wiederholte nach Herzogs Ansprache seine bekannte Zusicherung, dass die Regierung durchaus zu einem »Dialog« mit der Opposition bereit sei und »alle Initiativen« begrüße, Gemeinsamkeiten zu finden und zu einer Verständigung zu kommen.

In der Realität geschieht allerdings das Gegenteil: Die von Netanjahu geführte rechteste Regierung in der Geschichte Landes treibt ihre Vorhaben in unverändert hohem Tempo voran. Die Gesetze, die den Kern der »Justizreform« ausmachen, sind gegenwärtig noch in Arbeit. Einige haben die zuständigen Ausschüsse passiert, über andere wurde in der Knesset in erster Lesung abgestimmt. Jetzt ist Presseberichten zufolge geplant, innerhalb der nächsten drei Wochen die zweiten und dritten Lesungen folgen zu lassen, um die wichtigsten Gesetze definitiv zu beschließen. Dafür reicht in allen Fällen eine einfache Mehrheit, die der Koalition bei 64 von 120 Mandaten sicher ist.