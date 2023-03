Bereit für den Kampf

imago images/Agencia EFE Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gefordert: Protest in Santo Domingo (28.4.2021)

Frauen in der Dominikanischen Republik leisten Widerstand. Zum Internationalen Frauenkampftag forderten Hunderte bereits am Sonnabend in Santo Domingo unter anderem die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und die Senkung der Müttersterblichkeitsrate. Auf einer Demonstration durch das historischen Zentrum der Hauptstadt prangerten sie an, dass die Dominikanische Republik eines der Länder in der Region mit der höchste Rate von Morden an Frauen ist und zugleich ein Justizsystem hat, das Frauen, die es wagen, Gewalt anzuzeigen, erneut zu Opfern mache, »indem es sie ignoriert und im Stich lässt«.

»Wir sind entschlossen, uns weiterhin zu organisieren«, kündigte Natalia Mármol Candelario, eine der Sprecherinnen der Demonstration, wie die spanische Agentur Efe meldete. Neben dem Anprangern alltäglicher Gewalt werden die Aktivistinnen weiter »auf die Straße gehen, die Übel beim Namen nennen, uns in Netzwerken, in privaten Räumen, in Schulen und Universitäten treffen, und wir werden nächstes Jahr bei den Wahlurnen aktiv werden«, so Mármol Candelario. »Wir machen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung aus, und die Gleichgültigkeit gegenüber unseren Forderungen wird einen politischen Preis haben, das ist sicher«, erklärte sie, auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 verweisend.

Die Demonstrantinnen warfen Präsident Luis Abinader vor, »angesichts von Angriffen der Konservativen und des Klerus auf die Rechte von Frauen« in die Knie gegangen zu sein. »Die Behörden haben systematische Angriffe auf die erreichten Errungenschaften durchgeführt und den Weg für Reformen in Grundrechtsfragen wie Gesundheit, Bildung und Gleichberechtigung versperrt«, zitierte die Zeitung El Nacional aus einem von den Organisatorinnen zum Frauenkampftag veröffentlichten Dokument. Auf der Kundgebung bekräftigten die Demonstrantinnen ihre Forderungen nach einer geschlechtergerechten Bildung und präventiven Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen sowie der Verabschiedung eines Gesetzes zur Verhütung, Verfolgung, Bestrafung und Wiedergutmachung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Weiter forderten sie die Umsetzung öffentlicher Maßnahmen, die ein würdiges Leben und den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg von Frauen und Mädchen in ländlichen Gebieten gewährleisten, eine Garantie des Staates zur Achtung der Rechte von arbeitenden Frauen, einschließlich der Hausangestellten, sowie mehr Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Im Zentrum der Proteste stand erneut die seit Jahren erhobene Forderung nach Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die Dominikanische Republik gehört mit Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haiti, Jamaika und Suriname zu den lateinamerikanischen Ländern, die bis heute – unabhängig von den jeweiligen Umständen – keinen Schwangerschaftsabbruch erlauben. Unterstützt von religiösen Fanatikern hatten Konservative 2009 einen neuen Passus in der Verfassung durchgesetzt, in dem es heißt: »Das Recht auf Leben ist vom Moment der Empfängnis bis zum Tod unantastbar.« Zunächst konnten Frauen, die einen Abbruch hatten durchführen lassen, zumindest medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, ohne Angst vor Festnahme oder diskriminierenden Verhören zu haben. Im Oktober 2012 beschloss das Parlament jedoch auch die Einführung von Haftstrafen für diese Form der Unterstützung.

Schätzungen zufolge gibt es seitdem jährlich 90.000 selbst oder illegal durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche. Sie sind die dritthäufigste Todesursache bei Müttern im Land. Seit Jahren wird eine Gesetzesnovelle verschleppt, Abbrüche zumindest dann straffrei zu stellen, wenn die Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben der Frau darstellt, das Ergebnis einer Vergewaltigung oder eines Inzests ist oder potentiell tödliche fetale Fehlbildungen vorliegen. Doch während Konservative und religiöse Fundamentalisten die Legalisierung auch aus diesen drei Gründen weiterhin blockieren, verwies Amnesty International auf den UN-Ausschuss gegen Folter, der erklärt hatte, dass die Verweigerung eines Abbruchs für Schwangere »unter bestimmten Umständen so schweres Leid verursachen kann, dass es der Folter gleichkommt«.