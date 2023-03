Zeichen stehen auf Streik

Arnulf Hettrich/imago images Verdi verlangt von der Post eine Entgelterhöhung für die 160.000 Tarifbeschäftigten um 15 Prozent

Bei der Deutschen Post steht nach Aussagen mehrerer Verdi-Landesbezirke ein unbefristeter Streik bevor. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei der Urabstimmung die 75 Prozent erreichen und sogar übertreffen«, sagte Andreas Henze, Verdi-Landesfachbereichsleiter für Postdienste in Baden-Württemberg, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Beteiligung an der Urabstimmung sei gut, betonte er. Das Erreichen der Schwelle von 75 Prozent der Stimmen bei der Urabstimmung ist Voraussetzung für einen unbefristeten Arbeitskampf. Verdi will das offizielle Ergebnis der Abstimmung an diesem Donnerstag vorlegen. Auch in anderen Landesbezirken wird bereits mit einer Zustimmung für einen Streik gerechnet.

»Die Beteiligung an der Urabstimmung ist sehr gut, die Leute sind auf 180«, hatte Thomas Warner, Verdi-Landesfachbereichsleiter Niedersachsen-Bremen, bereits am Montag gesagt. »Die 75 Prozent erreichen wir, davon gehe ich aus.« »Die Urabstimmung läuft sehr gut«, sagte auch Benita Unger, Verdi-Fachbereichsleiterin Postdienste Berlin-Brandenburg. Sie gehe davon aus, dass in dem Landesbezirk mehr als 75 Prozent der Teilnehmenden an der Abstimmung das Tarifangebot der Post ablehnen. David Merck, Leiter Fachbereich Postdienste bei Verdi Bayern, teilte mit, die Gewerkschaft bekomme in den Betrieben viel Zustimmung für ihre Entscheidung, das Tarifangebot der Post abzulehnen.

Verdi verlangt von der Post eine Entgelterhöhung für die 160.000 Tarifbeschäftigten von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die bei den Verhandlungen von dem Bonner Konzern angebotenen Lohnerhöhungen über eine Laufzeit von zwei Jahren bis Ende 2024 reichen aus Sicht von Verdi nicht aus, um die Reallohneinbußen durch die hohe Inflation auszugleichen. Das Postangebot beläuft sich laut Verdi auf etwa 9,9 Prozent mehr Geld über 24 Monate. (jW)