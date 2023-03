Die große Flaute

imago images/Viennareport Die nächste Pleite: Anfang März meldete auch die international vertretene Modekette Peek & Cloppenburg Insolvenz an

Im Einzelhandel der Bundesrepublik reiht sich eine Pleite an die andere. Nach der bereits zweiten Insolvenz der Warenhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK) innerhalb von zweieinhalb Jahren traf es Anfang März den Modehändler Peek & Cloppenburg (P&C). Am 3. März meldete die »Tagesschau«, dass P&C ein Schutzschirmverfahren beantragt habe. Diese Variante eines Insolvenzverfahrens wählen Unternehmensleitungen gerne, weil sie dabei an Bord bleiben und die Sanierung, zusammen mit einem gerichtlich bestellten Sachwalter, beeinflussen können. Außerdem ermöglicht der Schutzschirm, sich beschleunigt von Mietverträgen und Beschäftigten zu trennen.

Auch GKK hatte Ende Oktober 2022 zum zweiten Mal dieses Instrument gewählt, um durch Häuserschließungen und Personalabbau in die Gewinnzone zu gelangen. Ob das Verfahren mehr Erfolg bringen wird als der erste Versuch, muss sich noch zeigen. P&C plane keine Häuserschließungen, berichtete die »Tagesschau«. Alle 67 Standorte in der Bundesrepublik sollen ebenso wie der Onlineshop »ohne Einschränkung weiter geöffnet bleiben«. Vor allem die Coronapandemie habe bei dem Textilhändler mit Hauptsitz in Düsseldorf zu starken Umsatzeinbrüchen geführt, erklärte Steffen Schüller, seit Juni 2022 Geschäftsführer bei P&C. Der Verlust belaufe sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Nach dem Abflauen der Pandemie hielten sich viele Kunden wegen allgemeiner Krisenstimmung und steigenden Preisen mit Anschaffungen zurück. Zudem hätten gestiegene Zinsen und leichte Rezession die wirtschaftliche Lage beim Unternehmen Ende 2022 belastet. Das Schutzschirmverfahren wolle P&C nutzen, um sich zukunftsfest aufzustellen. Das 1869 in den Niederlanden gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben mit rund 140 Geschäften in 15 Ländern vertreten.

Auch Esprit, eine Textilkette für junge Mode, hat ein Schutzschirmverfahren mit Schrumpfkur hinter sich. In der Bundesrepublik wurden fünfzig Filialen dicht gemacht, weltweit 2.000 von 6.000 Stellen gestrichen. Laut Business Insider vom 6. Februar gehört Esprit mittlerweile der Hongkonger Milliardärin Karen Lo. Die möchte den Textilfilialisten zu alter Größe weltweit zurückführen. Dazu holte Lo 2021 den kanadisch-koreanischen Manager William Pak ins Unternehmen. Der hat allerdings keine Erfahrung in dieser Branche, da er bis dahin im Energie- und Minenbereich tätig war, wie das Manager-Magazin berichtete. Pak selbst verkauft das als Stärke: »Als Außenstehender bin ich nicht an die etablierten Praktiken gebunden und kann eine frische Perspektive bieten.« Sein Konzept lautet »Esprit 3.0« und basiert auf trendigen Klamotten in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Um zu testen, wo sich diese Mode am besten verkauft, plane Pak Pop-up-Stores weltweit. Das Onlinegeschäft und Flagshipstores in New York, Toronto und London gehören ebenso zum Konzept wie neue Designs und Sonderkollektionen für lokale Märkte. Kritik kam vom ehemaligen deutschen Esprit-Chef Heinz Krogner, der eine klare Zielgruppe und Markenbotschaft vermisst. Weiterer Fehler sei das weitgehende Aussparen des deutschen Marktes. Immerhin werde dort mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet.

Komplett geschlossen werden die 19 Filialen und der Onlineshop des Spielwarenanbieters My Toys, der zur Otto-Group gehört. Im Februar 2024 soll die dann 25jährige Geschichte der Unternehmenstochter enden. 800 Stellen »fallen weg«, was Otto mit einem Interessenausgleich und Sozialplan abfedern will.

Drastische Umsatzeinbrüche gibt es im Handel mit Schuhen. Wie dpa am Montag berichtete, hat im vergangenen Jahr mehr als jedes zehnte Geschäft dieser Sparte dicht gemacht. Kräftig geschrumpft ist so die Schuhhandelskette Görtz, nachdem sie im Dezember 2022 in Insolvenz gegangen war. Hier soll es mittlerweile einen noch anonymen Investor für das Unternehmen geben. Reuters meldete im Februar mit Bezug auf die Anwaltskanzlei Finkenhof, dass »sich der vorläufige Gläubigerausschuss für einen langfristig orientierten Privatinvestor mit Hamburger Wurzeln entschieden«, habe. Von ihm sei das für die Gläubiger interessanteste Konzept zur Weiterführung des Schuhhändlers vorgelegt worden. Eine Investorenvereinbarung soll bereits unterschrieben sein. »Wir sind davon überzeugt, dass Görtz eine erfolgreiche Zukunft erwartet«, erklärte Kogeschäftsführer Frank Revermann dem Onlineportal Chip. Es ist eine Zukunft mit verkleinertem Betrieb: Von 160 Filialen bleiben noch 80 übrig, von rund 1.800 Beschäftigten werden 1.300 bei Görtz weiterarbeiten. Das Hamburger Unternehmen nannte als Ursachen für Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung die »Coronapandemie, die Entwicklungen im Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise«. Das alles habe zur »Kaufzurückhaltung in den Filialen und im Onlinegeschäft« geführt.

Auch die Schuhkette Leiser hat nach einem Insolvenzverfahren und Verkauf viele Filialen geschlossen, etwa die an der Berliner Tauentzienstraße. In Bremen musste das Traditionsschuhgeschäft Meineke jetzt schließen. Nach Angaben des Handelsverbandes Textil, Schuhe, Lederwaren ging bundesweit die Zahl der Schuhgeschäfte innerhalb eines Jahres um etwa 1.500 auf rund 10.000 zurück. Angesichts steigender Preise und verbreiteter Kaufzurückhaltung rechnet Verbandsgeschäftsführer Rolf Pangels mit einer anhaltenden Flaute. Wieviel Geschäft mit Schuhen Onlineanbieter wie Amazon und Zalando inzwischen machen, sagte er nicht.