Neue Spur zu Anschlägen?

IMAGO/Cover-Images Nach den Sprengungen: Pipelinegas entweicht in der Ostsee

Praktisch gleichzeitig haben Geheimdienste der USA und der BRD am Dienstag eine neue Theorie zu den Urhebern der Anschläge auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 im vergangenen September verbreitet. Sowohl die »Tagesschau« der ARD als auch die New York Times (NYT) berichteten am Dienstag abend an prominenter Stelle, es gebe jetzt Hinweise auf eine »proukrainische Gruppe« als mögliche Täter. Unterschiede gab es im Detail. Die NYT berief sich nur allgemein auf »neue Geheimdiensterkenntnisse«, die »in Teilen der Sicherheitskreise noch angezweifelt« würden, ohne in der Sache neues Wissen beizusteuern – außer der Aussage, US-Dienste gingen nicht mehr von einer Verwicklung Russlands in den Anschlag aus. Dagegen gab die Bundesanwaltschaft gegenüber ARD und Zeit einige Einzelheiten preis.

Demnach seien die möglichen Täter am 6. September 2022 in Rostock an Bord einer Yacht gegangen, die durch eine in Polen ansässige Firma gechartert worden sei. Diese Firma gehöre »offenbar« – als gäbe es in Polen keine Handelsregister – zwei Ukrainern. Das Boot sei für den Ostseetörn in Rostock mit Material aus einem Lieferwagen beladen worden und mit sechs Personen in See gestochen. Die Besatzung habe aus dem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten sowie einer Ärztin bestanden. Am folgenden Tag habe die Yacht nochmals im Hafen Wieck/Darß angelegt und sei später im September nahe der dänischen Ostseeinsel Christiansø geortet worden. Wann und wo der Törn endete, wurde nicht mitgeteilt, lediglich, dass in der Kajüte auf einem Tisch Sprengstoffspuren gesichert worden seien.

Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak erklärte, »natürlich« habe die Ukraine mit dem Anschlag nichts zu tun. In der Bundesregierung wurde allgemein vor voreiligen Schlussfolgerungen gewarnt. Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius rieten, zunächst den Abschluss der Ermittlungen abzuwarten. Moskau sah sich durch den ukrainischen Verdacht in seiner Position bestätigt und verlangte erneut, an den Ermittlungen beteiligt zu werden. Dies haben Dänemark und Schweden erst in den letzten Tagen erneut abgelehnt, obwohl die NYT den Chef des schwedischen Geheimdienstes mit den Worten zitiert, er glaube nicht an eine russische Täterschaft.