Zehntausende gegen Regierung

Murad Sezer/REUTERS

In Griechenland sind erneut Zehntausende Menschen als Reaktion auf das verheerende Zugunglück vor einer Woche auf die Straße gegangen. Allein in der Hauptstadt Athen zählte die Polizei am Mittwoch mindestens 40.000 Demonstrierende, in der zweitgrößten Stadt Thessaloniki (Foto) waren es 15.000 und in Patras 10.000. Gleichzeitig legten Streiks das Land lahm. Die Protestierenden werfen der Regierung vor, die Verantwortung auf den Bahnhofsvorsteher zu schieben. Für sie ist das Unglück die Konsequenz jahrelanger Kürzungspolitik bei der Bahn. (AFP/jW)