Ohrfeige für Macron

Benoit Tessier/REUTERS Zum Frauenkampftag sind allein in Paris erneut Zehntausende gegen das Rentendiktat auf die Straße gegangen

Den zornigen Protest gegen die »Rentenreform« des Staatschefs Emmanuel Macron dominierten am Mittwoch die französischen Frauen, die überall im Land zu Hunderttausenden auf die Straße gingen und sich an die Spitze der Demonstrationszüge setzten. Eine krachende Ohrfeige holte sich der Präsident für eine politische Sonderschau ab, die er im Pariser Justizpalast – sozusagen als Gegenveranstaltung – arrangiert hatte: Kurzfristig war eine »Hommage« für die im Juli 2020 im Alter von 93 Jahren verstorbene Anwältin und militante Feministin Gisèle Halimi inszeniert worden. Die von ihr und der Schriftstellerin Simone de Beauvoir 1971 gegründete Bewegung »Choisir la cause des femmes« (Die Sache der Frauen wählen) reagierte mit Empörung und schroffer Ablehnung. »In letzter Minute eine Ehrung für Gisèle Halimi ausgerechnet an diesem Streiktag zu organisieren, ist politische Instrumentalisierung«, erklärte die Sprecherin der Organisation, Violaine Lucas.

Auch bei der Familie dieser Ikone des französischen Feminismus und des Widerstands provozierte Macron scharfe Kritik. Ihr Sohn Serge Halimi, Schriftsteller und bis 2020 Direktor der linken Monatszeitung Le Monde diplomatique, lehnte seine Teilnahme an der Veranstaltung ab und ließ Zeremonienmeister Macron wissen: »Während das Land mobilisiert ist gegen eine Reform, die geprägt ist von extremen Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen, die schwierigste Arbeiten verrichten müssen, und die sie zu ihren ersten Opfern machen wird«, sei diese im übrigen seit zwei Jahren immer wieder vertagte Hommage deplaziert. Halimi: »Meine Mutter hätte das Anliege dieser Frauen verteidigt und an ihrer Seite protestiert.« Nach Angaben des Nachrichtenkanals BFM TV seien, neben Serge Halimi, zahlreiche geladene Gäste der Veranstaltung ferngeblieben oder hätten sich »befremdet über die politische Vereinnahmung« durch den Staatschef gezeigt.

Landesweit formierte sich der von einer bereiten Bevölkerungsmehrheit getragene Protest auch in mehr als 150 »feministischen Veranstaltungen«. Die Intersyndicale – die vereinigten Gewerkschaften, die seit Monaten den Widerstand gegen Macrons Rentendiktat organisieren – hatte den siebten großen Kampftag vor allem der Sache der Frauen gewidmet. Macrons Klage, die angeblich leeren Rentenkassen müssten durch den Ertrag aus einer zwei Jahre längeren Lebensarbeitszeit gefüllt werden, widersprachen die Gewerkschaftsführer von Beginn an. Philippe Martinez, Vorsitzender der Gewerkschaft CGT, rechnete beispielsweise vor, dass allein eine den Männern gleichgesetzte Bezahlung der Frauen rund fünf Milliarden Euro in die Alterskasse spülen würde. ­Macrons Reform werde hingegen vor allem »Frauen bestrafen«, deren Renten laut nationaler Statistik im Durchschnitt 40 Prozent niedriger sind als die der Männer.

Erwartet wird nun die Abstimmung über den Gesetzentwurf in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat. Dort kann Macron auf die Zustimmung der bürgerlich-rechten Mehrheit rechnen. Anders als in der Nationalversammlung, wo er seit vergangenem Juni nur noch über eine relative Mehrheit verfügt. Die Gewerkschaften kündigten unterdessen für kommenden Sonnabend und Mittwoch die nächsten Protest- und Streiktage an. »Blockiert« werden sollen dann erneut Airports, Häfen, Nah- und Fernverkehr sowie Raffinerien und die Versorgung der Tankstellen.