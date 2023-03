Gegen den Wind

Jörg Tiedjen/jW Hin und wieder waren leichte Steigungen zu überwinden

Das war die Hölle. Immerhin, sie dauerte nicht ewig, und man konnte vorher aussteigen, wenn es partout nicht weiterging. Von El Aiún aus führte der 23. Sahara-Marathon am Dienstag vorige Woche zunächst einige Kilometer über die seit einigen Jahren asphaltierte Straße Richtung Auserd, bevor die Route abbog auf eine Piste mit steinigem und immer wieder sandigem Untergrund, so dass man doppelt aufpassen musste, wo man hintrat. Hin und wieder waren leichte Steigungen zu überwinden, doch das war auch nicht das Problem, sondern die stechende Sonne und allem voran die trockene Luft, die den Atemwegen wie Schmirgelpapier zusetzte. Die Temperaturen hielten sich dagegen in Grenzen, im Sommer hat es hier über 50 Grad.

Wasser und Datteln

Als Bürgermeister Mamuni Al-Ghuth um elf Uhr im Beisein des Präsidenten der Afrikanischen Organisation für Arbeiteramateursport, Avri Malek Athor, die Fahne zum Start schwenkte, war es sogar noch recht frisch. In den zurückliegenden Tagen hatte es gestürmt, und ein hier seltener, dafür um so heftigerer nächtlicher Wolkenbruch hatte den Markt im Verwaltungszentrum Rabuni überschwemmt, so dass die Läden und Stände evakuiert werden mussten. Doch pünktlich zu dem sportlichen Großereignis hatte der Wind nachgelassen, wobei die Temperaturen nachts, sobald die Sonne unter dem Horizont verschwunden war, geradezu eisig waren.

Schnell hatte sich ein Führungsfeld abgesetzt und war uneinholbar in der Ferne verschwunden. Alle fünf Kilometer warteten Betreuer mit Wasser und Datteln auf die Sportler, die aus 26 Ländern angereist waren, darunter so fernen wie Vietnam. In Auserd hatten sich die Einwohner entlang des Parcours versammelt und feuerten die Sportler an. Die Hälfte war geschafft, aber das Schlimmste stand erst noch bevor. Bei der Ankunft in Smara schließlich konnte man das Ziel schon sehen, aber das Rennen war noch nicht vorbei, denn die letzten fünf Kilometer führten um die ganze Gemeinde herum.

Für mich war schon nach 15 Kilometern Schluss. Ich hatte den Lauf wie beim heimischen Joggen begonnen, aber selbstverständlich sollte man vor einer solchen Tortur auch fleißig die große Distanz trainieren. Ein Kollege von der Zeitung Ouest France gelangte nach fünf Stunden ins Ziel, ein weiterer Journalist von TV Algérie plazierte sich weit vorne. Einmal mehr mit dabei war Stephan May, der seit 2016 regelmäßig an dem Lauf teilnimmt. Der aus dem sächsischen Delitzsch stammende Berliner ist weithin für sein soziales Engagement bekannt und war auch schon mal mit seinem Fahrrad in Afghanistan, um den Menschen dort seine Solidarität zu erweisen. Genauere Ergebnisse waren bisher übrigens nicht zu erfahren. Anscheinend sind sie nicht so wichtig. Fest steht: Den wie auch ein Halbmarathon gleichzeitig stattfindenden Zehn-Kilometer-Lauf gewann der Sahraui Salah Amidan. Der Rekord für die volle Strecke lag jedenfalls bisher bei fast dreieinhalb Stunden.

Halt, werden Geographiekundige einwenden, von El Aiún über Auserd nach Smara – das sind keine 42 Kilo­meter, sondern allein in der Luftlinie mindestens 1.000. Doch die Rede ist auch nicht von den drei Städten in der Westsahara, sondern den nach ihnen benannten Flüchtlingslagern in der Hamada-Steinwüste beim algerischen Tindouf, wohin die Mehrheit der ­Sahrauis nach der marokkanischen und zunächst auch mauretanischen Invasion in ihrer Heimat Mitte der 70er Jahre geflohen ist, um sich vor Napalm und Phosphorbomben zu retten. Veranstaltet wird der Solidaritätslauf vom Sportministerium der Demokratischen Arabischen Republik Sahara, die am 27. Februar 1976 von der Befreiungsfront Polisario gegründet wurde. Aus den Einnahmen wird die Arbeit für Kinder und Jugendliche gefördert.

Treffendes Symbol

Warum die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag trotz des anschließenden Marathons diesmal vergleichsweise bescheiden ausfielen? Wegen des Ukraine-Kriegs fehlten die Mittel, war dazu vor Ort zu erfahren. Seit fast fünf Jahrzehnten harren die Sahrauis unter schwierigsten Bedingungen in den Lagern aus, wo ihr Überleben von der Gastfreundschaft der algerischen Regierung und internationalen Hilfslieferungen abhängt, die in letzter Zeit immer spärlicher ausfallen. Ein Marathonlauf ist angesichts ihrer Geduld und ihres zähen Widerstands gegen die Kolonialmacht Marokko ein treffendes Symbol und doch nur ein Spaziergang. So zeitlos wie aktuell war entsprechend das Motto des diesjährigen Wettbewerbs: »Hör nicht auf, für deine Freiheit zu kämpfen – lauf weiter gegen den Wind!«