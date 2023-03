Genossin in zweiter Reihe

Angela M. Arnold/Wikimedia Commons Neben Straßen und Plätzen ist auch diese Stele am Franz-Mehring-Platz in Berlin-Friedrichshain ihr gewidmet (3.11.2010)

Sich selbst konnte sie nicht retten: Wegen ihrer jüdischen Herkunft haben die Nazis ab 1933 Mathilde Jacob verfolgt. Die enge Vertraute von Rosa Luxemburg starb zehn Jahre später am 14. April 1943 in Theresienstadt. An diesem Mittwoch jährt sich der Geburtstag der Kommunistin zum 150. Mal.

Sie wuchs im Zentrum Berlins mit sieben jüngeren Geschwistern auf. Die Eltern betrieben eine kleine Fleischhandlung. Als Stenographin trug Jacob zum Familienhaushalt bei, ab 1909 betrieb sie schließlich ihr Schreibbüro mit modernster Technik in der eigenen großen Wohnung im Hansaviertel. Zu ständigen Kunden gehörten bald Julian Marchlewski, Franz Mehring, Karl Radek. Ende 1913 kam Rosa Luxemburg mit Texten für die Sozialdemokratische Korrespondenz hinzu, später Leo Jogiches und Paul Levi.

Über Jacob notierte die im Jahr 2018 verstorbene Luxemburg-Biographin Annelies Laschitza: »Mit der Arbeiterbewegung kam sie vermutlich über ihren jüngeren Bruder Harry in Kontakt, der gewerkschaftlich aktiv war und ihr gelegentlich zu Aufträgen verhalf.« Wieso aber soll Mathilde Jacob bei Ausbildung und Arbeit nicht selbst aktiv geworden sein und sich politisiert haben? Jedenfalls wurde sie SPD-Mitglied, unterstützte den Gründungskongress der KPD 1918/19 und blieb Parteimitglied bis 1921.

Für Rosa Luxemburg war sie ab 1915 zur besonders engen Vertrauten und Freundin, zum »aufopfernden Prachtkerl« geworden. Jacob quartierte sich in der Nähe von Haftanstalten zum »Urlaub« ein, in denen Luxemburg eingesperrt worden war, um sie regelmäßig besuchen und versorgen zu können – sei es mit Medikamenten oder Diätessen. Wo es erlaubt war, organisierte Mathilde Jacob in Haftanstalten mal ein Regal, einen bequemen Stuhl, Blumen und immer Lesestoff. Sie erlangte Routine als Botin, Schmugglerin politischer Schriften hinein oder fertiger Artikel Luxemburgs heraus aus dem Gefängnis. So konnte sie aus Luxemburgs Zelle im Frauengefängnis Barnimstraße das Manuskript »Die Krise der Sozialdemokratie«, die sogenannte Junius-Broschüre, herausschmuggeln, abschreiben und druckfertig machen.

Nach der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts im Januar 1919 musste sich Mathilde Jacob um Luxemburgs Wohnung und Nachlass kümmern. Dank ihrer Umsicht blieben wesentliche Teile davon erhalten. Jacob musste auch Luxemburgs Leiche identifizieren. Clara Zetkin schrieb in einem kurzen Brief nach den Morden die Worte an Jacob: »… wenn Sie auch nicht mit im politischen Kampf standen …«. Wollte Zetkin sie damit schützen? Die angeblich unpolitische Jacob jedenfalls fiel der Öffentlichkeit wenig auf und arbeitete weiter: Sie übernahm die Verantwortung für die Finanzen der KPD.

Mit Paul Levi blieb Jacob in engem Kontakt bis zu dessen Tod 1930. Sie war mit ihm verantwortliche Redakteurin für die Zeitschrift Unser Weg, herausgegeben von der Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft, sowie für die Pressekorrespondenz Sozialistische Politik und Wirtschaft. Das von ihr bewahrte unvollendete Luxemburg-Manuskript »Zur russischen Revolution« konnte sie 1921 druckfertig machen und mit Levi veröffentlichten, dessen Verlag unter Jacobs Wohn- und Arbeitsadresse firmierte. Kurz vor Kriegsbeginn, im Juni 1939, gelang es ihr, wichtigste Stücke mit Diplomatenpost in die USA zu übersenden – unter anderem durch Kontakte der dorthin emigrierten Sozialistin Angelica Balabanoff.

Um unter der Herrschaft der Nazis den Zwangsnamen Sara zu vermeiden, hatte Mathilda Jacob amtlich ihren Vornamen in Mathel ändern lassen – »arischen« Auftraggebern für ihr Büro dürfte das sicher wenig aufgefallen sein. Ab 1939 musste sie jüdische »Untermieterinnen« in ihre als zu groß deklarierte »Judenwohnung« aufnehmen. Ihre Mutter starb 1933 in Berlin, Mathels Schwester 1943 in Auschwitz, ein Bruder wurde erschossen. Am 27. Juli 1942 wurde Jacob schließlich nach Theresienstadt deportiert.

Am Grabstein ihrer Eltern auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee wurde nach 1945 auch an Mathilde Jacob und ihre Geschwister erinnert. 1995 beschlossen die Bezirksverordneten von Berlin-Tiergarten mehrheitlich, ihren Rathausvorplatz nach Mathilde Jacob zu benennen – gegen heftige Widerstände.