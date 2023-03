Neues vom Forum

Die Autorin und Kuratorin Barbara Wurm wird neue Leiterin der Festivalsektion »Forum«, deren Programm seit 1971 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin stattfindet. Sie soll den Posten ab 1. August übernehmen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Wurm war von 2020 bis 2023 Mitglied im Auswahlkomitee der Berlinale und auch für die Filmfestivals Go East in Wiesbaden und Dok Leipzig tätig. Als Slawistin hat sie u. a. an den Universitäten Wien, Basel und Berlin zur osteuropäischen Avantgarde sowie zum (post-)sowjetischen Kino geforscht. Sie hat Bücher zu Dsiga Wertow und zur Geschichte des russischen und sowjetischen Films herausgegeben und wurde mit einer Dissertation zum sowjetischen Kulturfilm der 20er Jahre promoviert. (jW)