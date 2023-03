Schön bunt

Streifen mal blau, mal gelb, bunte Tapeten und dazwischen immer wieder Werke von Pablo Picasso. Zum 50. Todestag des spanischen Künstlers am 8. April hat der britische Designer Paul Smith eine bunte Hommagewerkschau im Pariser Picasso-Museum gestaltet. Man wolle Picasso in einem neuen Licht zeigen und ein anderes Publikum anlocken, sagte der 76jährige der dpa am Dienstag. Ausstellungen in weißen Räumen zu präsentieren sei der jungen Generation zu streng und seriös. Es ist das erste Mal, dass er eine Kunstschau gestaltet. Für die Museumsdirektorin ­Cécile Debray gehört die Zusammenarbeit mit Smith zu einem neuen Konzept, mit dem sich das Haus einem anderen Publikum öffnen will. (dpa/jW)