Spiel mir das Lied vom Schuh

Yan Revazov/Staatsballett Berlin Tänzer spielen Tänzer

Witziges Ballett ist selten. Mit dem Programm »Ek/Ekman«, das aus je einem Stück der schwedischen Choreographen Mats Ek und Alexander Ekman besteht, erfüllt das Staatsballett Berlin sein Komikpensum wohl auf Jahre im Voraus. Am Sonntag, 12. März, gibt es gleich zwei Vorstellungen in der Deutschen Oper Berlin: nachmittags und abends. Hartgesottene Fans können nicht widerstehen und gehen beide Male hin.

Zu Beginn macht eine komplizierte Paarbeziehung staunen. Da zieht der Mann der Frau den Schuh aus und setzt ihn ihr – statt eines Krönchens – auf den Kopf. Spiel mir doch das Lied vom Schuh, scheint er zu betteln. Aber erst, wenn er sie hoch über seinen Kopf hebt, zieht sich die Frau ihren Schuh wieder an. Solche irrwitzigen, oft slapstickartigen Szenen sind typisch für das Stück »A Sort of …« (»Eine Art von …«) des Altmeisters Mats Ek. Er schuf es 1997, mittlerweile ist es ein Klassiker der Moderne.

Den Rollentausch unserer Tage sah Ek offenbar kommen. Der Mann (Arshak Ghalumyan) trägt Damenschuhe und einen rosafarbenen Mantel. Sein Mädchen (Vivian Koohnavard) kommt im Hosenanzug mit Herrenschuhen einher. Aber weil sie ihn dominieren will, steckt er sie im Verlauf des Stücks einfach in einen Koffer. Später lässt er sie frei – doch am Ende verlässt sie ihn für einen anderen Mann. Einsam bleibt er zurück. Eine verdiente Strafe.

Auch die anderen Männer in Eks Welt sind gemein. Sie schießen in die Bäuche von Schwangeren und auch in Luftballons, tanzen aggressiv als Kampfgruppe ihren Alltag. Die Frauen wiederum flirten, sogar miteinander. Besonders toll darin: Elisa Carrillo Cabrera. Es gibt hier im ständigen Wettbewerb aber nur Herren und Knechte, frei scheint der Mensch nur allein zu sein. Stilistisch sind für Ek die angezogenen Fußspitzen typisch. Mit ihnen wirkt vieles automatisch komisch.

Mats Ek, 1945 als Sohn von Birgit Cullberg geboren, der schwedischen Doyenne des modernen Balletts, übernahm von seiner Mutter die Leitung ihrer Company. Den Überlebenskampf, den er tänzerisch so grausam-komisch beschreibt, dürfte er vor allem aus der Sicht des Beobachters kennen.

Überwältigend ist die Musik des Stücks: Der polnische Komponist Henryk M. Górecki wusste genau, wie man mit pathetischem Glockenklang und jaulenden Streichern maximale Effekte erzielt. Obwohl die Musik hier vom Band kommt, kann man in ihr schwelgen.

Aus Góreckis Todesjahr 2010 stammt das zweite Stück des Tanzabends, es sprengt die konventionellen komischen Möglichkeiten des Balletts. »Cacti« (»Kakteen«) des mit 39 Jahren immer noch jungen Alexander Ekman ist ebenfalls ein Klassiker der Avantgarde. Das Semperoper-Ballett und das Ballett Dortmund haben das Stück im Repertoire, auch im Ausland hat man sich über »Cacti« schon kringelig gelacht. Ein Streichquartett spielt live mit, gibt elektronisch verstärkt Haydn und Schubert, die Musiker bewegen sich zeitweise mit den Tänzern auf der Bühne.

Das ist Satire im besten Sinn: Die Protagonisten persiflieren mit Bewegungen und Gesten den Kunstbetrieb. Der Knüller des Abends sind Plastikkakteen in Blumentöpfen, die wie heilige Reliquien hin- und hergetragen werden. Sie sind Symbole für die Absurdität des Kunstalltags, in dem beliebige Gegenstände und Werte verehrt werden wie sonst nur der schnöde Mammon.

Höhepunkt ist ein Pas de deux mit eingesprochenem Text. Die Tänzer spielen dabei Tänzer. Aber der Inhalt wechselt so rasant wie die Fußstellungen. Geht es um eine reale Beziehung oder um eine Probe? Um beides. ­Danielle Muir und Johnny McMillan zelebrieren den Geschlechterkampf mit Verve, und es ist unmöglich, nicht zu kichern.

Am Ende kredenzt das Ensemble dem Publikum die Kakteen, stellt sie mit festlichem Gesichtsausdruck an die Rampe. Da haben wir den Salat: alles Kaktus!