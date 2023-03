Handbuch der Lebenskunst

IMAGO/Cola Images Die Welt des Ausdrucks, welchen Inhalt sie auch haben mag, ist schon veraltet: »Niemals arbeiten« von Guy Debord an einer Mauer in der Rue de Seine in Paris (1953)

Es muss ein surrealer Moment gewesen sein, als im Mai 2012 in den Räumen der Hamburger Edition Nautilus eine Betriebsprüfung durchgeführt wurde. Anlass war die Klage der Autorin Andrea Maria Schenkel, die nach dem überwältigenden Erfolg ihres Kriminalromans »Tannöd« und den zwei Folgebüchern nun zu einem größeren Verlag wechseln wollte, obwohl für das vierte Buch bereits ein Vertrag mit der Edition Nautilus bestand. Um diesen auflösen zu können, unterstellte die Autorin dem Verlag fehlerhafte Honorarabrechnungen. Die Prüfung folgte umgehend und verlief nicht ganz zur Zufriedenheit der Beamten: »Als die Betriebsprüfung im Mai 2012 durchgeführt wurde, fand Lutz (Schulenburg) noch einmal zum Spiel zurück. In seinem Businesshemd saß er, die Rolle Chef selbstbewusst ergreifend, mit am großen Tisch. (…) Völlig befreit von jedem buchhalterischen Sachzwang machte Lutz immer wieder Einwürfe, die den Ablauf irritierten. (… Es) war hier ganz große Spielkunst, und Lutz demonstrierte noch einmal unsere Lebensart und Stärke.«

So beschreibt Hanna Mittelstädt diesen Moment in ihrer Verlagschronik »Arbeitet nie!« Anhand zahlreicher Briefe zeichnet die ehemalige Nautilus-Verlegerin den Weg von der Zeit erster Broschüren und ständiger Geldsorgen über kleine und große Erfolge bis hin zu Lutz Schulenburgs plötzlichem Tod und ihren eigenen Abschied vom Verlag nach. Verbunden werden diese Briefe durch Mittelstädts persönliche Erinnerungen an die kollektive Verlagsarbeit und an Erzählungen aus ihrem neuen Alltag, der noch immer geprägt ist von ihrer langjährigen Arbeit für die Literatur.

Im Jahr 1974, also fast 40 Jahre vor besagter Betriebsprüfung, hatten Mittelstädt und Schulenburg die Edition Nautilus (damals noch unter anderem Namen) aus dem Wunsch heraus gegründet, der deutschen Leserschaft und auch sich selbst anarchistische Wissenschaft und Literatur zugänglich zu machen. »Unser Anspruch ist es«, so beschrieb Lutz Schulenburg es im Jahr 1977 in einem Brief an die Branchenzeitschrift Buchreport, »die Trennung zwischen Idee und subjektiver Situation aufzuheben, um die Einheit der Individuen mit sich selbst und ihrer Geschichte wie Utopie herzustellen, damit das geschichtliche Ziel – der ganze Mensch – sich entfalten kann«.

Ein »Spiel im und mit dem Falschen« nennt Hanna Mittelstädt das, was sich in den folgenden Jahrzehnten zutrug. Denn die Betriebsprüfung im Jahr 2012 war nur die bitterste Folge eines tiefen Widerspruchs zwischen politischen Überzeugungen und tatsächlichen Verhältnissen. Mittelstädt wählt eine ganze Reihe von Briefen aus, in denen Lutz Schulenburg Freunde und Bekannte um finanzielle Unterstützung für den Verlag ansuchte, der insbesondere durch die Werkausgabe von Franz Jung – neben den Schriften der Situationisten das wichtigste »Kraftfeld« des Verlags – ständig an seinen ökonomischen Grenzen agierte und auch seine zwei Mitarbeiter regelmäßig an ihre Grenzen brachte.

Eindrücklich beschreibt Mittelstädt die »Schmerzen der Professionalisierung«, die sich nicht nur im ständigen Frust über das »Herunterbrechen unserer Begeisterung auf marktgängige oder marktkompatible Begriffe, das Zuschneiden dessen, was wir in den Büchern sahen, auf Verwertungszusammenhänge« äußerten, sondern auch in konkreten Ereignissen. Etwa wenn den Buchhandelsvertretern zum Unmut des Hamburger Verlagskollektivs ­Erste-Klasse-Fahrten wichtiger waren als freundschaftliche Verbundenheit oder wenn der Verlag nicht in den Börsenverein des Deutschen Buchhandels aufgenommen wurde, weil Schulenburg in einem empörten Brief einen Polizisten beleidigt hatte. Und nur weil das Abschließen rechtssicherer Autorenverträge »unter unserer revolutionären Würde« war, konnte es zu dem Rechtsstreit mit Andrea Maria Schenkel kommen.

Trotz dieses Widerspruchs – oder gerade deswegen – ist »Arbeitet nie!« durchzogen von einem unerschütterlichen Optimismus. Und das Buch ist mehr als eine Verlagsgeschichte, die große Lust macht, auch nach den alten Nautilus-Büchern zu greifen. »Arbeitet nie!« ist auch ein eindrückliches Dokument des Situationismus sowie die Geschichte einer Liebe, die genau wie der Verlag neue Wege suchte. Und es ist die Dokumentation zweier beeindruckend konsequenter Leben, von denen eines viel zu früh endete. Die Konsequenz dieser Lebenswege und auch diese großzügige Liebe sind Inspiration und Ermutigung, zumal in gegenwärtigen Zeiten, in denen die Verlagsbranche in einer tiefen Krise steckt und in der noch viel größere Probleme zu lösen sind. »Unser Anliegen«, schreibt Hanna Mittelstädt, »(…) war es zu zeigen, dass es nicht nur ›Problem und Lösung‹ gibt (…) Das Dazwischen, der freie Raum der vielen, die Phantasie, die Unendlichkeit der Widerstandsmöglichkeiten, so wie sie aus dem alltäglichen Leben und urbanen und ländlichen Zusammensein vieler unterschiedlicher Menschen erwachsen, darum ging es doch!«

Und darum geht es bis heute.