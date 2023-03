Razzia bei Vonovia

Marcel Kusch/dpa Die Vonovia besitzt allein in der BRD rund 549.000 Wohnungen

Bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia hat es am Dienstag eine Razzia gegeben. Die Ermittler suchten nach Beweismitteln eines möglichen Korruptionsskandals, berichteten WDR und Süddeutsche Zeitung (SZ). Der Verdacht: Vonovia-Angestellte sollen sich bei der Vergabe von Handwerksaufträgen bestechen haben lassen.

Gegenüber WDR und SZ erklärten die Bochumer, dass Ermittlungsbehörden Unterlagen des Konzerns eingesehen hätten, da zum Schaden von Vonovia der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vergaben von Aufträgen an Nachunternehmer bestehe. »Die Staatsanwaltschaft erhebt offenbar Korruptionsvorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter:innen und Nachunternehmer auf der operativen Ebene im technischen Bereich«, schrieb der Konzern. Vonovia kooperiere als Geschädigte vollumfänglich mit den Behörden und gewähre ihnen Zugang zu den notwendigen Unterlagen. »Wir sind an einer schnellen und umfassenden Klärung der Vorwürfe interessiert«, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. An der Börse sorgten die Durchsuchungen für Unruhe bei den Investoren. Die im Leitindex Dax gehandelte Vonovia-Aktie gab am Dienstag um 3,5 Prozent nach.

Die Vonovia, die allein in der BRD rund 549.000 Wohnungen besitzt, steht schon lange in der Kritik von Mieterinitiativen. Diese werfen dem Konzern u. a. vor, durch Sanierungsarbeiten Mieten in der Vergangenheit in die Höhe getrieben zu haben. Allerdings zeichnete sich spätestens seit dem Frühjahr 2022 eine Krise dieses bisherigen Geschäftsmodells ab. Gründe sind steigende Zinsen und Inflation, die solche Maßnahmen drastisch verteuert haben. Mit dieser Entwicklung begründete im Januar Vonovia auch, im laufenden Jahr keine Neubauprojekte mehr beginnen zu wollen.

Von der Gewerkschaft IG BAU hat es dafür heftige Kritik gegeben. »Das ist ein Tiefschlag für den Markt, der dringend Wohnungen braucht, und für die Menschen, die dringend eine Wohnung suchen«, kritisierte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Harald Schaum, den Neubaustopp damals. Der Staat müsse jetzt das »Ruder herumreißen« und die Förderung gerade für den sozialen Wohnungsbau auf völlig neue Füße stellen, forderte die IG BAU. »Ansonsten sackt der Neubau von Sozialwohnungen in diesem Jahr völlig ab.«