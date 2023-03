Zurück in die Zukunft

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Frauen in der IT-Branche

Geht es um den weit klaffenden Gender-Pay-Gap, sexuell übergriffige Vorgesetzte und qualifizierte, aber dem Rang untergebene weibliche Beschäftigte, die mit flotten Sprüchen zur Kaffeemaschine geschickt werden, denkt man gerne an biedere Verwaltungsbüros altbackener Industriebetriebe. Zweifelsohne zu Recht, aber schlimmer noch ist es in der ach so zukunftsorientierten Digitalwirtschaft.

Der IT-Sektor ist die reinste Machodomäne, wie Anfang der Woche auch eine Studie des Branchenverbands Bitkom zeigte. Demnach sind tatsächlich 38 Prozent der IT-Fachleute der Auffassung, dass Männer für technische Jobs einfach besser geeignet sind. Vor allem in kleineren Digitalfirmen gedeiht diese Kultur vortrefflich, denn da sind technikbegeisterte Männer weitgehend unter sich – die Frauenquote ist bei den Start-up-Gründern noch schlechter als in den Chefetagen der Industriekonzerne.

In der Digitalökonomie hat sich eine Haltung etabliert, die eigentlich am Bröckeln war: Hohe Identifikation mit Unternehmen und Projekt, Priorität für Berufliches, Vollzeit und Überstunden ohne Ende, die Familie steht hintan. Eine sehr männliche Kultur, von der großer Druck ausgeht mitzumachen. Für Frauen gibt es da keinen Platz, erst recht nicht für solche, die Betreuungsaufgaben übernehmen und deshalb in Teilzeit arbeiten wollen. Wie wenig Raum es für familienfreundliche, fortschrittliche Arbeitszeitmodelle gerade im IT-Sektor gibt, zeigt auch eine aktuelle Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung.

Dieser Studie ist auch zu entnehmen, wie die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt branchenübergreifend zu einer Verschärfung geschlechterspezifischer Ungleichheiten führt: Zwar arbeiten Frauen und Männer in etwa gleich viel am Computer – aber während Männer komplexe, vernetzte Systeme bedienen und programmieren, müssen sich Frauen meist mit Excel-Tabellen und der Outlook-Kalenderfunktion begnügen. Auch bekommen Männer mit Blick auf Digitales weitaus mehr und bessere Weiterbildungsangebote. Letztlich sind nur zehn Prozent der weiblichen Beschäftigten der Meinung, die Digitalisierung der Arbeitswelt eröffne ihnen neue Chancen.

Geschlechtergerechtigkeit in den Betrieben ist daher auch ein großes Gewerkschaftsthema. Doch gerade in der Digitalwirtschaft bekommen sie kaum einen Fuß in die Tür – die vorherrschende Branchenkultur ist nicht nur frauen-, sondern auch gewerkschaftsfeindlich. In den Start-ups ist man eh hypermodern und braucht so was Altbackenes, Bremsendes wie Betriebsräte nicht. Es ziehen ja alle an einem Strang und auf dem Flur gibt’s Gratisobst. Und in den Chefetagen der großen Digitalkonzerne von Amazon bis SAP weiß man ohnehin besser als sonst irgendwo, wie man sich Gewerkschaften vom Hals hält. Es hat ein bisschen was vom bayerischen »Laptop & Lederhose«, wie sich in der Digitalökonomie Rückwärtsgewandtheit und Zukunftsgeschwafel miteinander verbinden.