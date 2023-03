Ohne Rücksicht

Firas Makdesi/REUTERS Schleppende Hilfe: Nach dem Erdbeben warten Betroffene auf Hilfslieferungen aus der Luft (Aleppo, 8.2.2023)

Die Erdbebenhilfe in Syrien stockt wieder. Das syrische Verteidigungsministerium teilte am Dienstag morgen mit, dass in den frühen Morgenstunden Raketen westlich von Latakia über dem Mittelmeer abgefeuert worden seien, die den Internationalen Flughafen von Aleppo um 2.07 Uhr getroffen hätten. Andere Raketen seien von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden. Menschen seien nicht verletzt worden, der Sachschaden sei aber erheblich, so dass der Flughafen den Betrieb einstellen musste.

Damaskus machte Israel für den Angriff verantwortlich. Israel schweigt zu den Vorwürfen. Allerdings hatten bereits früher hochrangige israelische Militärs erklärt, in den vergangenen Jahren Hunderte Angriffe auf Syrien verübt zu haben. Da die Angriffe ohne eine syrische Provokation verübt werden, sind sie völkerrechtswidrig. Bei tagesschau.de hieß es, Israel wolle verhindern, »dass der Iran eine permanente militärische Präsenz in Syrien aufbaut«. Teheran nutze die Flugrouten »für Waffenlieferungen an Verbündete in Syrien und im Libanon«. Belege dafür gibt es nicht.

Der Iran, der den syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad unterstützt, hat seine militärische Präsenz in Syrien in den vergangenen Jahren ausgeweitet und verfügt in den meisten staatlich kontrollierten Gebieten über lokale paramilitärische Gruppen unter seinem Kommando. Das Land gehörte mit Irak und dem Libanon zu den ersten Staaten, die nach dem verheerenden Beben am 6. Februar Hilfe nach Syrien schickten.

Aufgrund der Schäden an den Start- und Landebahnen wurde der Betrieb auf dem Flughafen Aleppo eingestellt. Damit stoppt die internationale Hilfe für die Erdbebenopfer in Aleppo und Umgebung. Seit dem Erdbeben sind nach Auskunft des syrischen Verkehrsministeriums 90 Flugzeuge mit Hilfsgütern aus arabischen und asiatischen Ländern auf dem Flughafen von Aleppo gelandet. Die meisten Maschinen kamen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und aus Saudi-Arabien. Die arabischen Golfstaaten hatten nach dem Beginn des Krieges in Syrien 2011 viele Jahre lang mit Geld und Waffen den Sturz der syrischen Regierung befeuert.

Nun haben die reichen Golfstaaten eine Art »Erdbebendiplomatie« begonnen. Sie nehmen die Not der Bevölkerung zum Anlass, Hilfe zu bringen und signalisieren gleichzeitig ihr Interesse, die Kontakte zu Damaskus wieder zu normalisieren. USA und EU haben zwar zur Erleichterung der Erdbebenhilfe Teile ihrer Sanktionen für sechs Monate ausgesetzt, bleiben ansonsten aber weiter auf Konfrontationskurs gegen Damaskus.

Am Sonntag besuchte der Oberkommandierende der US-Streitkräfte, General Mark Milley, eine US-Militärbasis in Nordostsyrien. Die USA haben offiziell 900 US-Soldaten in Syrien, die als Schutz gegen die dschihadistische Miliz »Islamischer Staat« dienen sollen. Für die Regierung in Damaskus eine Besatzung ihres Landes, die die Spaltung vertieft und eine innersyrische Einigung blockiert.

Das syrische Außenministerium reagierte entsprechend scharf auf die für sie als »illegal« angesehene Anwesenheit Milleys auf einer US-Militärbasis in Nordostsyrien. Es handele sich um eine »schamlose Verletzung der syrischen Souveränität und territorialen Integrität«, hieß es in der Erklärung. Die USA müssten sofort ihre »systematische Verletzung des internationalen Rechts« beenden. Milley hatte zuvor Israel besucht und nach Angaben seines Sprechers mit dem Chef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Herzi Halewi, über regionale Sicherheitsfragen und die »Koordination bei der Abwehr iranischer Drohungen« gesprochen. Von der US-Militärbasis reiste der General nach Bagdad weiter und bot dem irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Schia Al-Sudani die Fortsetzung des Einsatzes und die Aufstockung US-amerikanischer Truppen an.