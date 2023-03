Raneen Sawafta/REUTERS Der Kontakt mit den israelischen Einsatzkräften kann für Palästinenser schnell gefährlich werden (Huwara, 3.3.2023)

Am Wochenende öffneten die Händler in Huwara zum ersten Mal wieder die Geschäfte. Eine Woche lang mussten die auf Anordnung der Armee geschlossen bleiben. Um Zusammenstöße zwischen Siedlern und Einheimischen zu verhindern, angeblich. Für die Bewohner fühlte es sich eher wie eine kollektive Bestrafung an, berichtete ein Reporter der israelischen Internetzeitung The Times of Israel am Sonntag aus Huwara.

Am Abend des 26. Februar waren rund 400 radikale jüdische Siedler brandschatzend durch die Ortschaft gezogen, sie zerstörten Autos, Häuser und Geschäfte. Mehr als hundert Palästinenser wurden verletzt, ein Mann erschossen. Der Gewaltexzess sorgte in Israel und weltweit für Entsetzen. Die Siedler übten Rache für den Tod zweier junger Juden aus einer nahegelegenen jüdischen Siedlung. Ein Palästinenser hatte sie wenige Stunden zuvor auf einer Landstraße bei Huwara in ihrem Auto erschossen.

»Wir wissen, was ein Pogrom ist, Juden sind seit zu vielen Jahren Opfer von Pogromen. Nach Sonntag nacht gibt es Hunderte von Siedlern, die wissen, wie es ist, auf der Seite zu stehen, die diese Greuel begangen hat«, erklärte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Auch der ranghöchste Offizier der israelischen Armee in der Westbank, Generalmajor Yehuda Fuchs, nannte die Ausschreitungen laut AP am Donnerstag »ein von Gesetzlosen begangenes Pogrom«.

»Siedlergewalt und Vandalismus finden mit voller Unterstützung der israelischen Behörden statt. Manchmal beteiligen sich Soldaten an dem Angriff, zu anderen Zeiten stehen sie tatenlos daneben«, zitierte WAFA die Gruppe B’Tselem. Die Polizei mache kaum Anstalten, die Vorfälle zu untersuchen, und versuche auch nicht, sie zu verhindern oder zu stoppen, so die israelischen Aktivisten. 16 Siedler wurden in Huwara festgenommen, alle bis auf zwei sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß, berichtete The Times of Israel am Montag.

Die Siedler finden ohnehin, das Städtchen Huwara habe seine gerechte Strafe erhalten. Dem israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich reichte das aber noch lange nicht: Er verlangte, dass die staatlichen Behörden Huwara »auslöschen«. Smotrich ist Vorsitzender der Partei HaTzionut HaDatit (Der religiöse Zionismus), die seit Ende letzten Jahres wieder Teil der Regierungskoalition von Benjamin Netanyahu ist.

Smotrich kennt sich mit besetztem Land bestens aus. Er hat die meiste Zeit seines Lebens darauf gewohnt. 1980 wurde er in einem Moschaw auf dem syrischen Golan geboren. Israel eroberte den Höhenzug im Sechstagekrieg 1967 und annektierte ihn 1981 völkerrechtswidrig. Aufgewachsen ist Smotrich allerdings im Westjordanland, in der jüdischen Siedlung Bet El. Unnötig zu sagen, dass bereits ihre Gründung völkerrechtswidrig war. Bet El war die Hochburg der außerparlamentarischen Bewegung Gusch Emunim, die glaubte, Juden hätten Anspruch auf Eretz Israel, das vom Nil bis zum Euphrat reicht. Zwischen 1979 und 1984 verübten Mitglieder der Bewegung Anschläge auf palästinensische Bürgermeister und eine Islamschule in Al Khalil (Hebron).

Das US-Außenministerium reagierte ungewöhnlich scharf auf Smotrichs Äußerung. Sprecher Ned Price nannte sie »abstoßend« und »ekelhaft«. In wenigen Tagen soll Smotrich eigentlich in den USA an einer Konferenz der Organisation Israel Bonds teilnehmen. Laut der Nachrichtenseite Axios überlegt das US-Außenministerium aber, ob es ihm überhaupt ein Diplomatenvisum zur Einreise ausstellt. Die linke jüdisch-amerikanische Organisation T’ruah fordert, ihm das Visum zu verweigern.

Falls der Finanzminister nicht einreisen dürfte, wäre das ein noch nie dagewesener Schritt in den bilateralen Beziehungen. Am Samstag erklärte Smotrich auf Twitter, er habe nicht dazu aufrufen wollen, unschuldigen Zivilisten Schaden zuzufügen. »Menschen benutzen manchmal harte Worte, die sie nicht meinen (…). Das passiert jedem«, sagte er Axios zufolge. Eine Entschuldigung blieb aus.

Aber es gibt auch Zeichen der Versöhnung. Eine am vorletzten Montag in Israel gestartete Crowdfundingkampagne sammelte bis Donnerstag umgerechnet rund 436.000 Euro für die Betroffenen in Huwara, meldete die Nachrichtenagentur AP. Etwa 12.000 Israelis trugen als Spender zu der Summe bei. »Ich hatte sehr schlechte Gefühle, als ich sah, wie Hunderte von religiösen Juden versuchten, Huwara niederzubrennen«, sagte der Initiator der Kampagne, Yaya Fink, laut AP. Wegen seiner Aktion sei er aber bedroht und als Verräter beschimpft worden.