Debatte ohne Sinn

IMAGO/Gutschalk Ein AKW-Abriss wie hier in Biblis Ende Februar ist laut Studie ökonomisch und technisch sinnvoller als eine Laufzeitverlängerung

Die Debatte um die Atomenergie flammt immer wieder auf. Mehrere Länder in der Europäischen Union wollen in den nächsten Jahren neue Kernkraftwerke errichten; aber auch in der BRD wird der Atomausstieg immer wieder in Frage gestellt. Für längere AKW-Laufzeiten machen sich vor allem die Liberalen von der FDP und die AfD stark.

In einer neuen Studie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Perspektiven der Atomenergie untersucht. Am Dienstag wurde das Papier vorgestellt, und mit dabei waren verschiedene Experten und Politiker, die sich zu verschiedenen Aspekten der Problematik äußerten. Das Ergebnis der Untersuchung: Laufende und geplante Projekte entbehren technischer und ökonomischer Grundlagen.

Die DIW-Forscher nahmen in ihrer Studie drei Reaktorkonzepte unter die Lupe, welche die internationale Atomdebatte bestimmen: Leichtwasserreaktoren, kleine modularisierte Reaktoren (SMRs) und »schnelle Brüter«. Erstere basieren auf einer Technologie aus den 1980er Jahren und werden heute noch gebaut. Ihr Bau geht allerdings mit enorm steigenden Kosten einher, wie es in verschiedenen Ländern zu beobachten ist.

Die Atommeiler vom Typ SMR gelten als Hoffnungsträger und sie werden unter anderem von Microsoft-Gründer William »Bill« Gates als Lösung des Energieproblems angepriesen. Ihre Technologie geht auf die 1950er Jahre zurück, als die Atomkraft als Antriebstechnologie für Schiffe nutzbar gemacht wurde. Schon damals konnten sie sich aufgrund ihrer Kosten nicht gegen leistungsfähigere Reaktoren durchsetzen – und trotz jahrzehntelanger Forschung konnten sie bis heute nicht den kommerziellen Leistungsbetrieb aufnehmen, heißt es in der Studie.

Von den »schnellen Brütern« wurden bereits etliche Projekte realisiert – und die meisten von ihnen mussten wieder gestoppt werden. Der Grund dafür waren Sicherheitsmängel, aber auch fehlende wirtschaftliche Perspektiven. Ein Beispiel dafür ist der Reaktor im nordrhein-westfälischen Kalkar, der niemals in Betrieb ging. Dabei stand wahrscheinlich im Hintergrund, dass bei »schnellen Brütern« viel spaltbares Material entsteht, das für Atomwaffen genutzt werden kann.

Bei der Vorstellung erklärten sowohl Studienautor Christian von Hirschhausen als auch Claudia Kemfert, Leiterin der DIW-Abteilung »Energie, Verkehr, Umwelt«, Atomkraft sei mit Abstand die teuerste Energie. Die variablen Kosten der Meiler würden steigen, erklärte von Hirschhausen, wodurch sie an einem kurzfristig orientierten Energiemarkt nicht wettbewerbsfähig seien. Kemfert betonte, Atomenergie mache nur noch sechs Prozent des Stroms in Deutschland aus. Eine so geringe Menge könnte problemlos durch andere Quellen ersetzt werden, was eine Laufzeitverlängerung der AKW unnötig mache.

Das ungelöste Problem der Atomenergie ist: Wohin sollen die enormen Mengen an radioaktivem Müll verbracht werden? Allein 27.500 Kubikmeter an hochradioaktivem Müll sind noch in 1.900 Castorbehältern in Zwischenlagern abgestellt – und das sind nicht einmal fünf Prozent des gesamten Atommülls. Knapp 620.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle müssen ebenfalls entsorgt werden.

Der Zeitplan für die Entsorgung wackelt, erklärte Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), am Dienstag. Die Probleme beim Rückbau der Atomkraftwerke würden unterschätzt und man habe sie jahrelang systematisch kleingeredet, betonte er. Zudem gebe es in der Diskussion eine Differenz zwischen gefühltem und realem Risiko: Im Krieg in der Ukraine hätte man sehen können, dass auch Atomanlagen angegriffen würden. Würde die BRD von einem solchen Konflikt ergriffen, wäre das Risiko erheblich. Denn kein Zwischenlager würde dem Beschuss standhalten, so König. Bis der hochradioaktive Atommüll in ein Endlager verbracht wird, werden wohl noch Jahrzehnte vergehen. Erst wenn der letzte Atommüll endgelagert sei, könne man von einem Ende der Atomdebatte sprechen.