Tagelang kein Wasser

imago stock&people Kostbares Gut: Wasser ist in den besetzten palästinensischen Gebieten Mangelware (Susya, 17.6.2012)

Trockenheit – trotz Brunnen. Der Palästinenser Yusef Dagharmeh aus Al-Farisijah im Jordantal sagt: »Wasser ist ein großes Problem für uns. Ich habe einen Brunnen, aber mir ist es verboten, daraus Wasser zu pumpen.«

Die lebensnotwendige Ressource ist eines der heikelsten Themen im seit 140 Jahren schwelenden Konflikt zwischen Juden und Arabern, Israelis und Palästinensern. Das erfuhr auch Martin Schulz (SPD) als Präsident des Europäischen Parlaments 2014. Vor der israelischen Knesset hatte er die Frage zitiert, die ihm palästinensische Jugendliche zuvor gestellt hatten: Wie kann es sein, dass ein Israeli über 70 Liter Wasser am Tag verfügt, ein Palästinenser dagegen nur über 17 Liter? Auch wenn die absoluten Zahlen nicht korrekt sind – das in ihnen ausgedrückte Verhältnis ist es. »Offensichtliche Lügen« nannte das der damalige Handelsminister Naftali Bennett, Mitbegründer der Partei »Die Neue Rechte«. Mit seinen Parteifreunden verließ er während der Rede den Saal.

In Palästina gibt es drei Grundwasseradern: die westliche, die nordöstliche und die östliche. Israel bedient sich nach Belieben hauptsächlich aus dem westlichen Aquifer, der nach Israel abfließt. An Trinkwasser verbraucht ein Israeli 271 durchschnittlich Liter am Tag, (in Deutschland: ca. 120 Liter). Ein Palästinenser erhält laut der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem 82 Liter für »häuslichen, kommerziellen und industriellen Verbrauch«. Die UN-Agentur für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) setzt den Tageskonsum noch niedriger an: bei 79 Litern. Der Zugang zu Wasserressourcen für Palästinenser der besetzten Gebiete wird von Israel kontrolliert und auf ein Maß beschränkt, das ihre Bedürfnisse nicht deckt. Von fairem Anteil an den gemeinsamen Wasservorkommen kann keine Rede sein. In Palästina lebende Personen bestätigen regelmäßig: Vor allem im Sommer kommt oft tagelang kein Wasser aus dem Hahn.

Anlässlich des Weltwassertages 2022 machte das Palästinensische Statistikbüro PCBS unter anderem publik, dass 20 Prozent des in Palästina verfügbaren Wassers von der israelischen Trinkwasserversorgungsungsgesellschaft Mekorot gekauft werden. Bassam Sawalhi, Ingenieur des palästinensischen Wasserversorgungsunternehmens Jerusalem Water Undertaking hat das gegenüber dem Nachrichtensender Al-Dschasira so kommentiert: »Sie stehlen unser Wasser und dann verkaufen sie es uns.« PCBS schreibt auch: »Mehr als 97 Prozent des Wassers aus dem Küstenaquifer (einer Wasserader unter dem Gazastreifen, jW) erfüllen nicht die Standards der Weltgesundheitsorganisation.«

Unter anderem deshalb wurden binnen eineinhalb Jahren drei Berichte veröffentlicht, die Israel der Apartheid anklagen. Den Anfang machte 2021 B’Tselem, vier Monate später folgte der 217seitige Bericht von Human Rights Watch: »A Threshold Crossed. Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution.« An 157 Stellen behandelt der Report Wasser, Abwasser, Brunnen oder Zisternen und erläutert die Sorgen von Beduinen und Hirtengemeinschaften im Jordantal oder in den Südhebronbergen: »Viele dieser Lebensgemeinschaften haben keinen verlässlichen Zugang zu Wasser und müssen bis zu einem Sechstel ihres Einkommens ausgeben, um Wasser von Wassertanklastern zu kaufen«, so der Bericht.

Der knapp ein Jahr später veröffentlichte Amnesty-International-Report »Israels Apartheid gegen die Palästinenser*innen: Ein grausames Herrschaftssystem und ein Verbrechen gegen die Menschheit« ist 280 Seiten stark und weist 303 Stellen zu »Wasser« auf. Dort wird etwa das kleine Dorf Al-Hadidija im nördlichen Westjordanland vorgestellt: Es verfügt über keinen Wasseranschluss und »ist vorsätzlich von einer regulären Wasserversorgung abgeschnitten, obwohl es nahe an Beka’ot liegt, wo es eine Wasserpumpe gibt, die der israelische Staatsbetrieb Mekorot installiert hat«. Die Pumpe liefere jedoch nur Wasser an die Siedlungen Ro’i und Beka’ot. Ergebnis: Der durchschnittliche Wasserverbrauch eines Palästinensers in Al-Hadidija beträgt 20 Liter pro Person und Tag. Die tägliche Zuteilung für den Haushaltsgebrauch pro Siedler beträgt dagegen gut 460 Liter – mehr als 23mal soviel.