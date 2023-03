Die Hand Washingtons

Mark Schiefelbein/AP +++ dpa-Bildfunk Warnt vor Eskalation durch die USA: Chinesischer Außenminister Qin Gang (7.3.2023)

China hat die USA vor der Fortsetzung ihres Konfrontationskurses gewarnt. Die US-Regierung setze eher auf Unterdrückung und Eindämmung der Volksrepublik als auf einen fairen oder auf Regeln basierenden Wettbewerb, sagte Außenminister Qin Gang am Dienstag auf einer Pressekonferenz anlässlich der jährlichen Tagung des Nationalen Volkskongresses in Beijing. Sollte Washington seinen falschen Kurs gegenüber China nicht ändern, drohten »Konflikte und Konfrontationen« – »die Wahrnehmung und die Ansichten der Vereinigten Staaten von China sind ernsthaft verzerrt. Sie betrachten uns als ihren Hauptrivalen und als die größte geopolitische Herausforderung.« Das sei eine grundsätzlich falsche Herangehensweise.

Die Beziehungen zwischen China und den USA sind seit Jahren gespannt. Die Konflikte betreffen vor allem die Taiwan-Frage und die Konkurrenz am Weltmarkt. Auch zum Ukraine-Krieg, in dem China sich neutral verhält, während die USA auf seiten Kiews kriegsbeteiligt sind, gibt es Spannungen. Zuletzt hatten sich die Beziehungen beider Länder sich wegen des Abschusses eines chinesischen Ballons weiter verschlechtert, der von den USA als Spionagemittel eingestuft wurde, während Beijing deutlich machte, es handle sich um einen Wetterballon zu Forschungszwecken. Beweise blieben die USA bislang schuldig.

Außenminister Qin kündigte bei seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt Ende Dezember an, wegen zunehmender Turbulenzen in der Welt, die Beziehungen zu Russland auszubauen. Er bekräftigte den Aufruf der Führung in Beijing zum Dialog, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Zugleich mahnte er an, dass es so erscheine, als ob eine »unsichtbare Hand« die Eskalation des Krieges vorantreibe, »um bestimmte geopolitische Ziele zu erreichen«. Wen er damit meinte, sagte er nicht. Die russische Führung griff die Formulierung umgehend auf.

»Das ist natürlich ein Scherz«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow in Moskau. »Die unsichtbare Hand ist die Hand Washingtons«, sagte er. Die USA wollten nicht, dass dieser Krieg beendet werde und täten alles, um ihn fortzusetzen, bekräftigte der Sprecher.