Nachdruck für mehr Lohn

Daniel Bockwoldt/ZB/dpa

Rund die Hälfte aller Kitas in Mecklenburg-Vorpommern blieben am Dienstag geschlossen, erklärte die Schweriner Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi, Diana Markiwitz. Im Zuge der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst hatte Verdi die Beschäftigten zu Warnstreiks aufgerufen, an denen sich Beschäftigte aus 40 Kitas, vier Horten und einer Behinderteneinrichtung beteiligten. An einer Kundgebung mit Verdi-Chef Frank Wernecke und anschließender Demonstration in Schwerin (Foto) nahmen mehrere hundert Menschen teil. (dpa/jW)