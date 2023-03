»Es braucht feministische Streiks«

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Kundgebung eines feministischen Streikbündnisses (Leipzig, 8.3.2019)

Warum ist Ihnen wichtig, anlässlich des Internationalen Frauenkampftages am 8. März auf den laufenden Arbeitskampf im öffentlichen Dienst hinzuweisen?

Wir sind alle vom Funktionieren der öffentlichen Daseinsvorsorge abhängig, sei es in der Pflege, bei der Straßenreinigung oder bei der Kinderbetreuung. Allein in diesem Jahr werden 348.000 Kitaplätze fehlen, was sich direkt auf das Leben zahlreicher Frauen auswirkt, die vorrangig diese Lücke schließen müssen. Im sozialen und pflegerischen Bereich arbeiten zu 90 bis 95 Prozent Frauen, es geht also um Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen. Um da was zu ändern, braucht es feministische Streiks. Wir versuchen seit letztem Jahr, lohnabhängige Frauen, Gewerkschaftsmitglieder und Feministinnen unter einheitlichen Losungen zusammenzubringen. Nur so können wir Sichtbarkeit schaffen und das Thema »feministischer Generalstreik« auf die Agenda setzen. In Spanien, Island und Polen ist das teilweise bereits gelungen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert mindestens 10,5 Prozent mehr Lohn. Die Gegenseite bietet läppische fünf Prozent über 27 Monate. Wie wirkt sich das auf die Basis aus?

Das hat definitiv zur Streikbereitschaft beigetragen. Viele Kolleginnen und Kollegen aus unserem Umfeld sind sauer. Die 10,5 Prozent kämen als Brutto auf das Gehalt, weshalb das noch nicht einmal ein Inflationsausgleich wäre. Ganz besonders frech ist die Argumentation, dass die Arbeitgeberseite nicht für den Inflationsausgleich zuständig sei, sondern der Staat. Denn der ist im öffentlichen Dienst direkt oder indirekt über die Kommunen der Arbeitgeber.

Sie versuchen mit Ihrer Mobilisierung einen Brückenschlag zwischen feministischen Themen und der aktuellen Streikwelle zu schlagen. Wie gut klappt das vor Ort?

Die lokalen Bedingungen unterscheiden sich ganz stark von Bezirk zu Bezirk. In Stuttgart etwa wird der Frauenstreik vom Aktionsbündnis und Gewerkschaften gemeinsam geplant. Das ist bei uns in München leider noch nicht so. Wir sind vernetzt und haben dort auch die Möglichkeit, sichtbar zu sein. Im letzten Jahr hatten wir bei den Aktionen ein Streikzelt vor Ort, bei dem sich Interessierte informieren konnten. Woran es leider noch hapert, ist eine gemeinsame Diskussion über die Formen und Möglichkeiten eines »feministischen Generalstreiks«.

Im Münchner Klinikum Neuperlach steht der Kreißsaal zur Disposition. Pflegekräfte und Hebammen haben den Erhalt bis 2028 erkämpft. Wie kann es jetzt gemeinsam weitergehen?

Wir schätzen das als vorübergehenden Aufschub im Rahmen der generellen Umstrukturierung der München-Kliniken ein. Da geht es um die Schließung ganzer Standorte infolge der Orientierung der Gesundheitsversorger auf Rendite. Bei diesem Kreißsaal müssen kaum Überstunden gemacht werden, eine gute Versorgung der gebärenden Frauen ist gewährleistet, individuelle Betreuung möglich. Das einzige »Problem« ist, dass die Station keine Gewinne erwirtschaftet. Die Versprechen der Politik sind daher Lippenbekenntnisse. Es sind die gleichen Stellen, die den Plan zur Schließung bereits 2015 beschlossen hatten. Es hat sich daher ein breites Solikomitee gebildet, bei dem wir dabei sind, und die Kolleginnen werden auch auf unserer Kundgebung sprechen.

Sie beklagen, dass sich der Staat immer mehr aus der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben zurückzieht und Frauen das durch mehr häusliche Sorge- und Pflegearbeiten kompensieren müssen. Was gilt es dagegen zu tun?

Wir befinden uns in einer riesigen wirtschaftlichen und sozialen Krise. Der bürgerliche Staat zeigt seine Schwerpunktsetzungen aktuell besonders deutlich: 100 Milliarden Euro zusätzlich für Aufrüstung, während gleichzeitig die Forderungen in den Tarifrunden als unbezahlbar zurückgewiesen werden. Deren vollständige Erfüllung würde gerade mal 20 Milliarden kosten.

Wir brauchen einen Gegenentwurf zu dieser Gesellschaft und müssen systemkritisch agieren. Wir wollen eine kollektive und umfassende Daseinsvorsorge, die im Kapitalismus nicht möglich ist. Daher mobilisieren wir auch unter dem Motto: »Die Krise heißt Kapitalismus – feministisch streiken weltweit«.