Es gibt kaum einen Bereich, in dem Frauen nicht dafür kämpfen müssen, Männern gleichgestellt zu werden. Und wer glaubt, dass es in Deutschland alles nicht so schlimm sei, sollte sich den Fakten und Statistiken zuwenden. An Forderungen und solidarischen Erklärungen mangelte es im Vorfeld des Internationalen Frauenkampftags an diesem Mittwoch nicht – nur leider wird selten etwas daraus, und wenn, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein.

Darum gilt wie vor 112 Jahren, als 1911 durch die Initiative der Sozialistin Clara Zetkin Millionen Frauen (damals noch am 19. März; in Erinnerung an die 1848er-Revolution) in Deutschland, der Schweiz und den USA erstmals gemeinsam für gleiche Rechte demonstrierten: Laut und widerständig auf die Straßen! Dabei werden Frauen in diesem Jahr besonders den Ruf der kurdischen Frauenbewegung überall vernehmbar hören lassen: »Jin, Jiyan, ­Azadi« – Frauen, Leben, Freiheit.

Auch wenn sich seit den von Frauen getragenen Protesten im Iran die bürgerliche Politik von »grün« bis »gelb« mit diesem Kampfbegriff schmückt, haben sie doch nichts verstanden. Das wird auch der zentrale Protestzug der Alliance of Internationalist Feminists in Berlin deutlich machen: »Vor allem jesidisch-kurdische Frauen sollten diese Demonstra­tion mit ihren eigenen Kleidern, Farben, Stimmen und Fahnen anführen. Lasst uns die Parole ›Jin, Jiyan, Azadi‹ laut auf die Straßen tragen«, erklärte etwa Nure Alkis vom »Dachverband der Ezidischen Frauenräte«. Denn feministischer Kampf bedeutet für Millionen Frauen auf dieser Welt: »Widerstand gegen Besatzung, Angriffe, Vertreibung und Völkermord.«

Ina Sembdner