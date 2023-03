Im letzten Match

IMAGO/ZUMA Wire Kein Gegner: Die argentinischen Leonas rasierten die USA mit 3:0 (5.3.2023)

Der Weltverband Fédération Internationale de Hockey (FIH) hat 2019 ihre »FIH Hockey World League« durch die »Pro League« ersetzt, die nun auch für die Weltmeisterschaften und die olympischen Turniere qualifiziert. Die vierte Edition (Oktober/November 2022 bis Juli 2023) geht gerade in ihre heiße Phase. Gespielt wird in sogenannten Miniturnieren, bei denen während einer Woche je drei Länder zweimal aufeinandertreffen. Neuerdings wird auch auf- und abgestiegen. Dafür wurde der Hockey Nations Cup geschaffen, der erstmals Ende vergangenen Jahres ausgetragen wurde.

Während die bisherigen Editionen bei den Männern schwer umkämpft waren (Sieger: Australien, Belgien, Niederlande) sind im Frauenhockey die Niederlande das Nonplusultra. Nur letztes Jahr nahmen ihnen ihre größten Rivalinnen die Butter vom Brot. Die »Leonas« (Löwinnen) aus Argentinien gewannen ungeschlagen und zwei Spieltage vor Schluss! Kurz darauf setzte es die einzige Saisonniederlage, ausgerechnet im WM-Finale gegen Oranje.

Nachdem man in der aktuellen Saison bereits in Indien und Argentinien gastiert hatte, machte die Pro League vorige Woche (28.2.–5.3.) in Australien Station. Bei den Frauen wurde Argentinien, das den Wettbewerb klar anführt, gleich im ersten Match von den Gastgeberinnen düpiert. Die Gauchas glänzten durch mentale Abwesenheit und kassierten doppelt: 2:0. Bei den Männern kam Argentinien trotz einer Dublette von Jeremy Hayward für die Kookaburras zurück, glich im letzten Viertel noch aus und gewann nach den Penalties noch den Bonuspunkt, weil Tormann Emiliano Bosso auf der Höhe war.

Anschließend verloren die Hockeyroos sensationell vom Punkt gegen die USA und die Kookaburras gegen Spanien. Die argentinischen Frauen hatten natürlich gegen die USA keinerlei Probleme (flaues 3:0), doch die Gauchos verloren gegen Spanien einen Krimi mit 3:4 und hernach auch ihr Match gegen Australien mit 0:3, Schande. Die Leonas machten es besser, sie dominierten die Hockeyroos gleich im ersten Viertel, eine Angriffswelle folgte auf die andere, vor allem über die linke Seite. In der 47. Minute klingelte es endlich, als Lucina von der Heyde eine kurze Ecke in die Reusen jagte.

Die spanischen Red Sticks gewannen auch ihr zweites Spiel gegen Australien und zogen vor allem aufgrund ihrer exzellenten Abwehrarbeit in der Tabelle davon. Die Sache war umkämpft: Der Ballbesitz wechselte rascher als der Platzregen fällt. Spaniens Tormänner Adrián Rafi und Luis Calzado erwischten einen brillanten Tag. Ende des dritten Viertels lochten die Spanier zweimal ein – Endstand 1:3. Erst im letzten Match verlor Spanien überraschend 0:1 gegen Argentinien. Bei Spanien überragte José Basterra, der vor allem im dritten Viertel die Angriffe der Leones stoppte und zu Kontern blies. Im letzten Viertel ging es zur Sache, Tackles zuhauf. Schließlich gelang Maicó Casella Schuth in Überzahl der Siegtreffer für die Leones, deren fünf Punkte in vier Matches eine anständige Ausbeute sind. Bei den Frauen verloren die USA auch ihre letzten Spiele gegen Australien (1:2, später Siegtreffer von Amy Lawton) und Argentinien (0:3, zwei Treffer von María Granatto).

Für die Männer geht es ab 10. März in Rorkela (Indien) weiter, für die Frauen ab 21. April in Christchurch (Neuseeland).