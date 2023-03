Arbeiter gegen Präsidenten

Zoubeir Souissi/REUTERS Vereint und ohne Angst: die Lohnabhängigen fordern die Freilassung der politischen Gefangenen (Tunis, 4.3.2023)

Tunesien galt nach dem sogenannten arabischen Frühling als Vorzeigedemokratie. Aber nun habe Präsident Kais Saied den Weg hin zu einer »schleichenden Diktatur« beschritten, warnte der Chef der Tunesischen Arbeiterpartei, Hamma Hammami. Die mächtige Gewerkschaft UGTT hatte für Sonnabend zu einer Demonstration gegen die zunehmenden Repressalien des Präsidenten in Tunis aufgerufen. Tausende Menschen folgten.

»Freiheit! Schluss mit dem Polizeistaat« und »Saied ist ein Feigling, die Gewerkschaft hat keine Angst!«, so skandierte die Menge nach Angaben des TV-Senders Al-Dschasira. Auf Transparenten wurde die Aufgabe der Angriffe auf die Gewerkschaft und die Freilassung von rund 20 Gegnern des Präsidenten gefordert, die in den letzten Wochen inhaftiert worden waren. Darunter Politiker der gemäßigt islamischen Ennahda-Partei, der stärksten im zunächst suspendierten und 2022 von Saied aufgelösten Parlament. Noureddine Boutar, der Gründer des privaten Radiosenders Mosaïque FM, war ebenfalls im Gefängnis gelandet.

Der UGTT-Generalsekretär Noureddine Taboubi grüßte die inhaftierten Politiker im Gefängsnis von Mornaguia laut Medienberichten in seiner Rede am Sonnabend. Die Arbeiter seien vereint, hätten »den Weg des Kampfes gewählt« und keine Angst vor Verhaftungen. Die UGTT verurteilte die Einschüchterung von Oppositionellen und deren Familien sowie die nächtlichen Hausdurchsuchungen.

Trotz eines Verbots versammelten sich am Sonntag erneut rund tausend Menschen, um die Freilassung der Oppositionellen zu verlangen. Sie forderten den Rücktritt von Kais Saied. »Dies ist der zweite Tag der Proteste, und wir sind überrascht über die Zahl der normalen Bürger, die protestieren«, sagte die ehemalige Abgeordnete Saida Ounissi gegenüber Al-Dschasira am Sonntag.

Während die politischen Parteien in Tunesien die Auflösung des Parlaments vor zwei Jahren umgehend als Putsch brandmarkten, reagierte die Gewerkschaft zunächst verhalten. Aber mit der Zeit wurde auch der UGTT klar, dass Saied immer stärker gegen jede Opposition vorging. Das bekam die UGTT am eigenen Leib zu spüren, als im Februar ihr Funktionär Anis Al-Kaabi festgenommen wurde, weil er einen Streik der Straßenbauarbeiter organisierte. »Diese Verhaftung sowie die Schikanierungen und Vorladungen mehrerer UGTT-Führungskräfte und Gewerkschaftsmitglieder durch die Polizei (…) verletzen grundlegende Gewerkschaftsrechte«, erklärte der Rat der Globalen Gewerkschaften (CGU). Das Vorgehen sei mit der tunesischen Verfassung unvereinbar und verstoße gegen internationale Übereinkommen, die Tunesien unterzeichnet habe.

Vergangene Woche verboten die Behörden ausländischen Gewerkschaftsvertretern die Einreise nach Tunesien, um sie daran zu hindern, am Sonnabend an der Demonstration teilzunehmen. Erst kürzlich wurde Esther Lynch des Landes verwiesen, die Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes ETUC.

Präsident Saied verbreitet seine eigene Legende. Er habe Tunesien 2021 mit der Suspendierung des Parlaments vor dem Chaos bewahrt. Alles sei völlig legal gewesen. Seine Gegner sind für ihn Verräter, Kriminelle, Terroristen. Eine neue Verfassung gibt dem Präsidenten die Befugnis Richter zu benennen und zu entlassen.

Viele Menschen lasten Saied die steigenden Preise und die angespannte Lage bei der Lebensmittelversorgung an. Saied verhandelte mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über einen Milliardenkredit. Die »Reformen«, die der IWF als Gegenleistung erwartet, lehnt die UGTT aber aus gutem Grund ab, denn sie würden das einfache Volk am heftigsten treffen. Im Januar sollte die Bevölkerung ein neues Parlament wählen. Aber die Wahlbeteiligung war genauso gering wie inzwischen die Popularität des Präsidenten: Nur 11,2 Prozent nahmen den Weg in die Wahlkabinen. Die Ennahda boykottierte die Wahl.

Auf der Demonstration waren am Sonnabend laut Al-Dschasira auch deutlich antirassistische Parolen zu hören. Eine Reaktion auf die neue Strategie des Präsidenten, von seiner Politik abzulenken. Die besteht insbesondere darin, Fremdenhass zu schüren. So behauptete der Präsident etwa, Tunesien drohe seine arabische und muslimische Identität zu verlieren, weil angeblich zu viele Migranten aus Staaten südlich der Sahara ins Land »strömen«.